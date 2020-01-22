ВТБ закажет услуги сыщиков за 15 млн рублей
Они должны искать должников, их имущество и выявлять некредитоспособных контрагентов
Структура ВТБ по взысканию долгов – ВТБ ДЦ – наймет компанию, которая оказывает информационные и сыскные услуги: она будет искать для банка должников и их имущество, в том числе за границей, следует из документации к госзакупке компании. Начальная стоимость контракта – 15 млн руб. Подача заявок на конкурс закрыта – в нем один участник, сейчас с его заявкой работает комиссия, сообщается на сайте госзакупок.
Представитель ВТБ отказался от комментариев.
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