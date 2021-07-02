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Банки превысили лимиты кредитования МСП по льготной программе

Некоторые из них приостановили выдачу займов
Дмитрий Гринкевич
Спроси на кредитование у МСП связан прежде всего с гиперинфляцией по ряду товаров производственного назначения и сырья /Андрей Гордеев / Ведомости

Банки приостановили выдачи по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса «1764», рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков из списка системно значимых. Заморозку предоставления займов рядом организаций подтвердил президент объединения «Опора России» Александр Калинин. Представитель Минэкономразвития (курирует эту меру поддержки) сообщил, что финансовые организации превысили лимиты предоставления займов по этой программе. В общей сложности выдано кредитов на сумму 688 млрд руб., тогда как изначально ведомство ограничивало объем финансирования по «1764» 530 млрд, уточнил собеседник «Ведомостей».

Минэкономразвития запустило программу льготных кредитов для малых и средних предприятий в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Согласно ее условиям субъекты МСП могут взять субсидированный заем на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. Стоимость займа рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных