Банки превысили лимиты кредитования МСП по льготной программе

Банки приостановили выдачи по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса «1764», рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков из списка системно значимых. Заморозку предоставления займов рядом организаций подтвердил президент объединения «Опора России» Александр Калинин. Представитель Минэкономразвития (курирует эту меру поддержки) сообщил, что финансовые организации превысили лимиты предоставления займов по этой программе. В общей сложности выдано кредитов на сумму 688 млрд руб., тогда как изначально ведомство ограничивало объем финансирования по «1764» 530 млрд, уточнил собеседник «Ведомостей».