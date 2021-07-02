Банки превысили лимиты кредитования МСП по льготной программе

Банки превысили лимиты кредитования МСП по льготной программеНекоторые из них приостановили выдачу займов
Банки приостановили выдачи по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса «1764», рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков из списка системно значимых. Заморозку предоставления займов рядом организаций подтвердил президент объединения «Опора России» Александр Калинин. Представитель Минэкономразвития (курирует эту меру поддержки) сообщил, что финансовые организации превысили лимиты предоставления займов по этой программе. В общей сложности выдано кредитов на сумму 688 млрд руб., тогда как изначально ведомство ограничивало объем финансирования по «1764» 530 млрд, уточнил собеседник «Ведомостей».
Минэкономразвития запустило программу льготных кредитов для малых и средних предприятий в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Согласно ее условиям субъекты МСП могут взять субсидированный заем на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. Стоимость займа рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%».