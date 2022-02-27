Что делать инвесторам на фоне сильнейшего обвала фондового рынка

Частные инвесторы начали массово приходить на фондовый рынок в 2020 г., когда искали альтернативу рекордно низким депозитным ставкам: сейчас на Мосбирже 17,4 млн инвесторов. В январе они вложили в акции на площадке 101,7 млрд руб., в биржевые фонды – 2,1 млрд руб., в облигации – 26,3 млрд руб., отмечается на сайте Мосбиржи.