Что делать инвесторам на фоне сильнейшего обвала фондового рынка

Что делать инвесторам на фоне сильнейшего обвала фондового рынкаЧастные инвесторы просят приостановить торги на фондовом и срочном рынках России
Российских розничных инвесторов сейчас можно назвать одной из наиболее пострадавших категорий клиентов финансовых организаций: на минувшей неделе российский рынок обвалился сильнее, чем когда-либо, падая в моменте на 50%. С начала года индекс Мосбиржи потерял 35% цены, долларовый РТС – 41,3%.
Частные инвесторы начали массово приходить на фондовый рынок в 2020 г., когда искали альтернативу рекордно низким депозитным ставкам: сейчас на Мосбирже 17,4 млн инвесторов. В январе они вложили в акции на площадке 101,7 млрд руб., в биржевые фонды – 2,1 млрд руб., в облигации – 26,3 млрд руб., отмечается на сайте Мосбиржи.
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