Банки снижают ставки по кредитам

Хорошим подспорьем для смягчения процентной политики остаются меры по регулированию потоков капитала, что выносит стандартные процессы конкурентного движения капитала из-за изменения процентных ставок за скобки, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, единственной точкой контроля для Банка России может стать оценка «вторичных» эффектов на инфляцию от уже реализованного снижения ставки. Учитывая реализацию стимулирующей бюджетной политики в ближайшие кварталы, подобные «вторичные» эффекты могут возникнуть во втором полугодии 2022 г., но до этого периода ЦБ вполне может довести ключевую ставку до 10–11% годовых, отметил Кошелев. Этот уровень соответствует прогнозу регулятора по средней ключевой ставке до конца 2022 г. при условии интенсивного снижения (на 1–2 п. п.) ставки в июне–июле, заключил он.