Банки снижают ставки по кредитамНо уровень ключевой ставки в 14% все еще высокий для полноценного восстановления спроса
Банки снижают ставки по кредитам и депозитам вслед за объявлением ЦБ о снижении ключевой ставки с 17% до 14%. О намерениях пересмотреть условия по своим продуктам «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, ФК «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка, Росбанка, «МТС банка», Московского кредитного банка (МКБ), банка «Зенит», «Ак Барс» и «Почта банка».
Наиболее активно банки снижают ставки по кредитным продуктам, чтобы возобновить кредитование экономики – с конца февраля и до середины апреля оно фактически приостановилось из–за резкого роста ключевой ставки до 20% и 17% после 11 апреля.
Сбербанк с 1 мая снизит ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье – они будут начинаться от 13,9%, при этом скидка для зарплатных клиентов составит 1 п.п.
ВТБ с 30 апреля снизит ставку по ипотеке на 3 п.п. – заемщики смогут оформить кредит со ставкой от 13,9% годовых как на новостройки, так и на вторичку, рассказал представитель госбанка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ. Заемщики, которым одобрили кредиты по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях, добавил представитель ВТБ.
ФК «Открытие» предлагает кредит наличными по ставке от 9,9% годовых (максимальная сумма 5 млн руб. со сроком кредитования до 5 лет). В ближайшее время банк скорректирует ценовые условия и по другим своим продуктам, заверил он.
Альфа–банк также снижает ставки: по кредитам наличными они будут начинаться от 12,9%, по рефинансированию – от 11,9%, рассказал представитель банка.
Совкомбанк еще 26 апреля снизил ставки по рыночным ипотечным программам: клиенты могут оформить кредит на новостройку или квартиру на вторичном рынке по ставке от 14,4% (при добровольном подключении услуги «Снижение процентной ставки по кредиту»).
Ранее свои ставки пересмотрел и банк «Ак Барс», снизив с 19 апреля ставки по ипотечным программам. Ставки на новостройки и вторичное жилье в банке сейчас начинаются от 15,8%. Приобрести дом или земельный участок можно по ставке от 16,5% по программе «Комфорт», рассказал представитель банка «Ак Барс».
У Росбанка с 20 апреля действуют новые условия по программам беззалогового кредитования и рефинансирования. Кредит наличными до 3 млн руб. на срок 18–84 месяца банк выдает зарплатным клиентам по ставке от 2,9% (при условии страхования жизни и дополнительной услуге), без дополнительных услуг ставка от 19,9%. Для остальных клиентов ставка по кредиту наличными начинается от 6,9% (при условии страхования жизни и допуслуге), а без дополнительных услуг – от 23,9%.
По программе рефинансирования Росбанк предлагает ставку от 12,9% до 32,9%, в зависимости от суммы рефинансирования и подключения дополнительных услуг.
Вклады
Что касается вкладов, то банки не так активно снижают их доходность. По данным индекса доходности вкладов платформы «Финуслуги», средняя рыночная ставка по депозитам на три месяца составляет 14,78%, на шесть месяцев – 13,12%, на год – 10,86%. Банки уже частично заложили снижение текущей ключевой ставки в свои условия – за последний месяц ставки по депозитам снизились примерно на 1,4–3,7 п. п. в зависимости от срока, сказал управляющий директор «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.
С 5 мая Совкомбанк снизит ставки по своему самому доходному вкладу в рублях на срок 3 месяца до 13% годовых, по накопительному счету – до 14% годовых, рассказал представитель банка. Ранее банк снижал ставки по этим продуктам 27 апреля: ставку по вкладу до 14% годовых, по накопительному счету до 15% годовых.
Представители банка «Зенит», «МТС банка», Промсвязьбанка, «Почта банка» и МКБ также сказали, что в ближайшее время планируют пересмотреть ставки по своим продуктам.
Льготная ипотека
На этой неделе банки начали снижать ставки по льготной ипотеке с господдержкой с 12% до 9% годовых. Это произошло вскоре после того, как президент Владимир Путин предложил снизить ставку до 9% и продлить программу льготной ипотеки до конца 2022 г. – сейчас она действует до 1 июля. Банки ждут официального постановления правительства – после него они смогут выдавать новые льготные кредиты по сниженным ставкам.
Одним из первых о снижении ставки до 9% по льготной ипотеке объявил ВТБ. Банк также предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. При этом в ВТБ отметили, что клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
Банк «Дом.РФ» на днях начал принимать заявки на оформление кредитов на покупку квартир в новостройках по сниженной ставке от 8,1%. Такая ставка распространяется на отдельные категории клиентов: тех, кто получает зарплату на карту банка, а также сотрудников медицинской и научной сфер, при условии электронной регистрации сделок в Росреестре и электронном подтверждении доходов с помощью выписки из Пенсионного фонда.
Сбербанк начал принимать предзаявки по сниженной ставке 9%, а семьям с детьми банк предлагает ставку от 5,7%, сообщил вице–президент Сбербанка и директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.
Также Сбербанк с 27 апреля открыл прием заявок по льготной ипотеке со ставкой 5% для сотрудников российских IT–компаний, сообщалось в Telegram–канале банка. Банк дает 18 млн руб. для городов–миллионников и 9 млн руб. для других населенных пунктов. Ипотека подходит для покупки квартиры в новостройке или для строительства дома, отмечается в сообщении Сбербанка.
«ФК Открытие» предложил своим клиентам ставку в 8,5% на льготное ипотечное кредитование, рассказал представитель банка – она будет доступна для заемщиков при первоначальном взносе от 30%. Клиенты с меньшим взносом смогут оформить льготный кредит по базовой ставке – 9% годовых, добавил он.
Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Сейчас она действует до 1 июля 2022 г. С 1 апреля ставка выросла с 7 до 12%. Лимиты по кредиту выросли с 6 млн до 12 млн руб. для Москвы, Санкт–Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 млн до 6 млн руб. для регионов.
Что будет со ставками дальше
Снижение ключевой ставки до 14% годовых – ожидаемое решение, хотя большинство аналитиков прогнозировало движение до 15%, сказал руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Зампред банка «Зенит» Наталья Тутова считает, что рынок снизит ставки по кредитованию на 2–3 п. п., поэтому после майских праздников ожидается небольшой рост спроса.
Снижение ставок повысит интерес к программам кредитования, но текущий уровень ключевой ставки все еще достаточно высок, чтобы говорить о полноценном восстановлении спроса на кредиты в краткосрочной перспективе, считает представитель «МТС банка». Несмотря на резкое снижение ключевой ставки, все еще сохраняется острая необходимость для стимулирования кредитования и импортозамещения, согласен старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
Представитель Альфа–банка отметил, что сейчас они видят постепенное восстановление спроса на кредитные продукты, поэтому «очередное снижение ставки станет дополнительным триггером для закрытия отложенных потребностей». Он также ожидает, что активность клиентов будет и дальше восстанавливаться, так как многие из них все еще ждут более низких ставок.
Принимая во внимание укрепление рубля и снижение потребительской активности, Комаров предполагает, что ЦБ и дальше продолжит политику смягчения на последующих заседаниях и снизит ключевую ставку до уровня 10–11% годовых к концу года.
Ставки по вкладам на 6–12 месяцев уже ниже нового уровня ключевой ставки на 1–3 п. п., поэтому эксперт ожидает более гладкой и растянутой по времени коррекции – на 1–2 п. п. Средние ставки по коротким вкладам почти на 1 п. п. выше нового уровня ключевой ставки, по ним снижение будет более заметным, добавил Алутин.
В мае средняя доходность по депозитам на рынке составит уже 10–12% годовых, а портфель сбережений вырастет в пределах 2%, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. При этом по итогам года портфель классических сбережений физлиц в России может вырасти на 10–15%, добавил он.
По прогнозам ВТБ, в мае рыночный портфель вырастет еще на 1–2%: снижение темпов роста будет обусловлено сезонностью и майскими праздниками, когда традиционно увеличивается потребительская активность населения. Тем не менее рекордный рост рынка в первом квартале позволит нарастить портфель классических сбережений физлиц в России по итогам года на 10–15%, подытожил Степочкин.
Хорошим подспорьем для смягчения процентной политики остаются меры по регулированию потоков капитала, что выносит стандартные процессы конкурентного движения капитала из-за изменения процентных ставок за скобки, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, единственной точкой контроля для Банка России может стать оценка «вторичных» эффектов на инфляцию от уже реализованного снижения ставки. Учитывая реализацию стимулирующей бюджетной политики в ближайшие кварталы, подобные «вторичные» эффекты могут возникнуть во втором полугодии 2022 г., но до этого периода ЦБ вполне может довести ключевую ставку до 10–11% годовых, отметил Кошелев. Этот уровень соответствует прогнозу регулятора по средней ключевой ставке до конца 2022 г. при условии интенсивного снижения (на 1–2 п. п.) ставки в июне–июле, заключил он.