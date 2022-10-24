Порог страхования вкладов хотят увеличить до 3 млн рублей

Порог страхования вкладов хотят увеличить до 3 млн рублейЭто необходимо в условиях инфляции, считают законодатели
Предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам предлагается увеличить с 1,4 млн до 3 млн руб. – соответствующий законопроект в понедельник, 24 октября, внесло в Госдуму законодательное собрание Ленинградской области. Документ размещен в базе данных нижней палаты.
Роль банковских вкладов как средства сохранения денежных средств не только не теряет своей актуальности, но и многократно усиливается, говорится в пояснительной записке. «В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и ростом процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств», – указано там.
Предложение увеличить страховое возмещение звучит не впервые – в марте с такой идеей выступил профильный думский комитет по финансовому рынку от лица его руководителя Анатолия Аксакова. Идею сделать повышенную защиту по срочным вкладам высказывала в сентябре и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.
Максимальная страховая защита по вкладам с 2014 г. составляет 1,4 млн руб., а инфляция за этот период достигла 68,16%, пишут законодатели со ссылкой на данные Росстата. Санкции против России сказались на инфляционных ожиданиях, темпе роста отечественной экономики и стабильности финансовой системы – доверие к финансовым институтам снизилось, говорится в документе.
Опасения вкладчиков в связи с тем, что их счета могут быть арестованы или заморожены, привели к тому, что в феврале и начале марта 2022 г. граждане стали массово снимать денежные средства, указано в документе. Ситуацию помогло стабилизировать лишь резкое повышение ключевой ставки Банком России до 20% – банки стали предлагать вклады с такой доходностью и выше, и деньги стали возвращаться обратно в систему.
В феврале после начала спецоперации отток средств населения из банков составил рекордные 1,2 трлн руб. Но после повышения ключевой ставки ситуация начала стабилизироваться – в марте граждане изъяли 236 млрд руб., а уже в апреле в банки вернулось 1,2 трлн руб. Средства на вкладах копились несколько месяцев подряд, но в сентябре рост вновь сменился оттоком на 458 млрд руб. (-1,4%) на фоне объявления частичной мобилизации, отмечал Банк России.
С 2004 г. государство стало гарантировать гражданам возмещение средств (до 2014 г. – 100 000 руб.), если у банка есть лицензия и он является участником системы страхования вкладов (ССВ, сейчас там 315 участников). Выплаты вкладчикам в случае наступления страхового случая – отзыва или аннулирования лицензии у банка, мораторий на удовлетворение требований кредиторов – осуществляет Агентство страхования вкладов (АСВ). За последние годы возмещение распространили на ИП, малые предприятия, некоммерческие организации и социальные объединения. Страхуются и средства на счетах эскроу в рамках долевого строительства, но по ним предельный размер возмещения – 10 млн руб. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому пропорционально его размеру, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.
ССВ функционирует за счет денег банков-участников: они ежеквартально отчисляют средства в Фонд обязательного страхования вкладов. С III квартала 2015 г. введены дифференцированные ставки страховых взносов: базовая, дополнительная и повышенная дополнительная. С III квартала 2021 г. базовая ставка составляет 0,12% от ресурсной базы, дополнительная – 0,03% (25% базовой), повышенная дополнительная – 0,36% (300% базовой).
С момента создания АСВ 4,4 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 2,05 трлн руб., следует из информации на сайте госкорпорации. За все время функционирования системы произошло 549 страховых случаев (данные на 14 октября).
Предлагаемая мера позволила бы нивелировать инфляционный фактор – последнее повышение страховой суммы было почти 8 лет назад, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Но маловероятно, что это повлияет на привлекательность вкладов для массового вкладчика: по данным АСВ, число вкладчиков с суммой вклада от 1,4 млн до 3 млн руб. в 2021 г. составило лишь 1,3%.
Вместе с тем повышение страховой суммы позволит крупным вкладчикам не раскидывать суммы вкладов по разным банкам, что будет особенно выгодным для небольших банков, считает аналитик. Но увеличение страховой защиты приведет и к росту отчислений банков в АСВ, что в свою очередь может несколько снизить доходность вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб., предупреждает Лопатин.
Повышение страховой суммы отчасти можно рассматривать как компенсацию уровня инфляции за последние несколько лет, а также меру для снижения риска оттоков средств розничных вкладчиков из банков в связи с нестабильной обстановкой, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина.
Повышение застрахованных в АСВ сумм позволит сгладить потенциальные страхи некоторых вкладчиков и повысить доверие к банковской системе в целом, согласен и руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта Банка» Геннадий Чаусов. Он не ждет роста затрат банков в этом случае. В «Эксперте Ра» также не ожидают заметного роста расходов на страхование вкладов, поскольку увеличение страховой суммы не столь существенное и она по-прежнему не будет распространяться на средства ВИП-вкладчиков с крупными остатками на счетах, говорит Кожекина.