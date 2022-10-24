Порог страхования вкладов хотят увеличить до 3 млн рублей

С 2004 г. государство стало гарантировать гражданам возмещение средств (до 2014 г. – 100 000 руб.), если у банка есть лицензия и он является участником системы страхования вкладов (ССВ, сейчас там 315 участников). Выплаты вкладчикам в случае наступления страхового случая – отзыва или аннулирования лицензии у банка, мораторий на удовлетворение требований кредиторов – осуществляет Агентство страхования вкладов (АСВ). За последние годы возмещение распространили на ИП, малые предприятия, некоммерческие организации и социальные объединения. Страхуются и средства на счетах эскроу в рамках долевого строительства, но по ним предельный размер возмещения – 10 млн руб. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому пропорционально его размеру, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.