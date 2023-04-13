Die Welt узнала о выводах Еврокомиссии по возвращению российских активов

Первый — эти страны ЕС будут действовать добросовестно и сами возвращают активы вместе с набежавшими за прошедшее время процентами. Это абсолютно нормальная практика, которая работает даже в отношении российских подсанкционных юридических лиц в Европе с 2014 г., подчеркивает Гландин. Например, российская и немецкая компании заключают договор, российское юрлицо отправляет предоплату, но попадает под санкции. В этом случае немецкий контрагент говорит, что предоплату не вернет, но переведет ее на замороженный счет под проценты. Когда санкции с российского юрлица будут сняты, оно сможет вывести все деньги с процентами.