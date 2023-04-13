Die Welt узнала о выводах Еврокомиссии по возвращению российских активов

Die Welt узнала о выводах Еврокомиссии по возвращению российских активовИх придется вернуть после завершения конфликта на Украине
Еврокомиссия (ЕК) пришла к выводу, что после завершения конфликта на Украине замороженные активы придется вернуть России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на внутренний документ ЕК.
В то же время европейские чиновники рассматривают возможность инвестировать заблокированные активы ЦБ в европейские государственные облигации с годовой доходностью 2,6%. В ЕК полагают, что такая «чрезвычайная мера» позволит профинансировать восстановление Украины. Ведомство отмечает, что пойти на этот шаг возможно с юридической точки зрения, «особенно с учетом грубых нарушений Россией международного права».
Риск потерять средства «очень мал», считают в ЕК. По оценке ведомства, в худшем случае при развитии «экстремального сценария» потери могут составить 4 млрд евро.
Распоряжаться собственностью может только сам собственник или любое другое лицо, которое этим собственником уполномочено, отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Поэтому формально любые действия органов Евросоюза по распоряжению активами Банка России (ЦБ), будь это вложение их в акции, облигации, заключению на их основании срочных сделок – это действия, которые Евросоюз совершает в отсутствие воли Банка России, а потому действует противоправно, сообщил он «Ведомостям».
«С другой стороны, санкционное регулирование является экстраординарным, оно содержит специальные нормы, которые могут отходить от общего правила. Нам неизвестны положения, которые наделяли бы Евросоюз правом на распоряжение замороженными активами, но вполне допускаем, что Суд ЕС может признать эти действия законными», – заявил Груздев.
По мнению эксперта, вложение активов Банка России в акции, облигации и т. д. в любом случае является более разумным и дипломатичным вариантом, чем передача этих активов в пользу стран, которые считают себя пострадавшими от украинского конфликта.
В целом нельзя исключать, что ЦБ попробует оспорить действия Евросоюза в Суде ЕС, полагает он. Решение прогнозировать сложно, но вполне возможно, что суд признает действия Евросоюза законными, полагает Груздев.
«С точки зрения логики правового регулирования Банк России вправе претендовать на эти доходы, поскольку они производны от активов ЦБ. Однако вероятность их взыскания невысока, поскольку для этого Банку России нужно будет обращаться в европейские суды, которые со ссылкой на регламент ЕС, скорее всего, откажут в удовлетворении требований», – отметил юрист.
Die Welt также отмечает «непростую ситуацию» с замороженными активами российских бизнесменов. К октябрю 2022 г. страны ЕС заблокировали около 17 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам. В феврале эта сумма увеличилась до 21,5 млрд евро, сообщили в ЕК. Немецкая газета пишет, что «сумма почти не увеличилась», учитывая заявления ЕС о стремлении заставить Россию «заплатить за свои действия». Издание объясняет это тем, что активы российских бизнесменов «часто хорошо скрыты».
Согласно законодательству, национальные государства ЕС, в которых были заблокированы те или иные российские активы, при условии снятия санкций будут обязаны их вернуть и есть три возможных сценария развития событий, сообщил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин.
Первый — эти страны ЕС будут действовать добросовестно и сами возвращают активы вместе с набежавшими за прошедшее время процентами. Это абсолютно нормальная практика, которая работает даже в отношении российских подсанкционных юридических лиц в Европе с 2014 г., подчеркивает Гландин. Например, российская и немецкая компании заключают договор, российское юрлицо отправляет предоплату, но попадает под санкции. В этом случае немецкий контрагент говорит, что предоплату не вернет, но переведет ее на замороженный счет под проценты. Когда санкции с российского юрлица будут сняты, оно сможет вывести все деньги с процентами.
Второй сценарий — когда государства ЕС принимают решение о перечислении процентов с замороженных российских счетов в фонд поддержки Украины. В этом случае у РФ возникает право требования этой суммы вместе с набежавшими процентами в гражданско-правом порядке в суде страны - члена ЕС, где находятся замороженные средства, отмечает Гландин. Сравнимой практики не было, но здесь у РФ очень хорошие шансы, уточняет эксперт. «Право собственности в Европе священно. Поэтому выплаченные куда-либо проценты и доходы должно быть возвращены из бюджета той европейской страны, которая приняла соответствующее решение», – подчеркнул Гландин.
Третий, негативный, сценарий предполагает, что Европа прорабатывает возможность изменения законодательства о санкциях против России и добавляет в него прямую норму, в соответствии с которой российские замороженные активы «будут работать», а «все проценты идут в пользу Украине». В этом случае европейские суды будут апеллировать к новому законодательству и подтвердят, что «сами активы мы вам возвращаем, а проценты, которые уже выплатили Украине, нет», объясняя это тем, что средства пошли на достижение общеевропейской цели, говорит Гландин.
«При таком ходе событий нет оснований проценты возвращать. То есть Россия получит сами активы, но не проценты, которые они там накрутили и наработали», – отмечает эксперт. Россия сможет оспорить и это решение — в частности, по ч. 2 ст. 340 Договора функционирования ЕС в Суде ЕС, мотивируя это тем, что является в этой ситуации пострадавшей стороной и недополучила прибыль. Тогда сам ЕС уже должен будет выплачивать эти проценты.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.
В январе 2023 г. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в ЕС нашли законные основания для использования части замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины. Речь шла о сумме не менее 33,8 млрд евро. По данным агентства, юристы ЕК заявили, что использовать средства можно при условии, что впоследствии они будут возвращены России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, уточняли источники.
В ответ сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что юридических оснований для ареста этих средств в ЕС нет. «Операция по легализации украденного позорно провалена», — иронично заявил он.
В Кремле также назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам.