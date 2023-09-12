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Рынок ждет рекорда по объему депозитов граждан к концу 2023 года

Показатель может достигнуть 41–43,5 трлн рублей и расти за счет краткосрочных вкладов
Наталья Заруцкая
В новых условиях основным спросом у клиентов будут пользоваться краткосрочные и среднесрочные вклады, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки / Евгений Разумный / Ведомости

Объем привлеченных средств граждан на текущих счетах и депозитах по итогам 2023 г. может составить рекордные 43,5 трлн руб., что больше значения прошлого года на 19%. Такую оценку дала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова в кулуарах Восточного экономического форума. Нынешний исторический максимум зафиксирован в 2015 г. на уровне 40 трлн руб.

По данным Банка России, в июле объем рублевых остатков граждан вплотную приблизился к 40 трлн руб. и составил 39,9 трлн руб. (+400 млрд руб., или +1,1% к июню). Но эта статистика регулятора еще не учитывает внеплановый рост ставки с 8,5 до 12% в середине августа. И если в июле максимальная доходность рублевых вкладов в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов населения, держалась на уровне 7,8–8,1%, в третьей декаде августа она достигла 9,66%. По данным финансовой платформы «Финуслуги», с 27 июля по 8 сентября средняя доходность по вкладам на три месяца в топ-10 банков составляла 10,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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