Иностранные банки препятствуют выводу российских ценных бумаг

Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в российском брокере, представители мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX. Такая позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии и участию в замещении еврооблигаций, говорят собеседники. Речь идет о состоятельных клиентах, знает собеседник в брокере: например, швейцарские банки подняли порог входа до $5–10 млн для новых и остающихся клиентов из России.