/ Инвестиции

Иностранные банки препятствуют выводу российских ценных бумаг

Они отказываются предоставлять клиентам информацию об их собственных активах
Артем Кульша
Банки Швейцарии, Англии, ЕС и США могут трактовать содействие в получении доходов по бумагам подсанкционных эмитентов как нарушение санкций/ FABRICE COFFRINI / AFP

Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в российском брокере, представители мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX. Такая позиция банков ограничивает возможности россиян по переводу активов в отечественные депозитарии и участию в замещении еврооблигаций, говорят собеседники. Речь идет о состоятельных клиентах, знает собеседник в брокере: например, швейцарские банки подняли порог входа до $5–10 млн для новых и остающихся клиентов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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