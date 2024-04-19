/ Финансы

РНПК хочет разобраться со своими убытками

Нацперестраховщик не исключает роста тарифов для рынка
Софья Шелудченко
Нацперестраховщик намерен изменить не исключает роста тарифов/ Андрей Гордеев / Ведомости

Убыточность бизнеса Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) резко возросла за последние два года, заявила председатель правления организации Наталья Карпова в ходе конференции по перестрахованию, передает корреспондент «Ведомостей»: такая ситуация не устраивает компанию. Нацперестраховщик намерен изменить положение и не исключает роста тарифов, отметила Карпова.

РНПК стала гораздо чаще проводить крупные выплаты, рассказала Карпова. В 2017–2021 гг. коэффициент средних убытков (от 1 млрд до 5 млрд руб.) был равен 4 (показатель демонстрирует частоту таких прецедентов – чем он выше, тем больше платежей данного размера проводила компания), а крупных (свыше 5 млрд руб.) – 0,8. За последние два года ситуация резко переменилась, подчеркнула глава РНПК. Частота средних событий выросла на 10% по итогам 2023 г. – до 4,4. Коэффициент крупных убытков взлетел с 0,8 до этого же значения – 4,4, посетовала Карпова. Среди значимых убытков последних лет – пожары на складе Ozon и в гипермаркете OBI.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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