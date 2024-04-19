РНПК хочет разобраться со своими убытками

РНПК стала гораздо чаще проводить крупные выплаты, рассказала Карпова. В 2017–2021 гг. коэффициент средних убытков (от 1 млрд до 5 млрд руб.) был равен 4 (показатель демонстрирует частоту таких прецедентов – чем он выше, тем больше платежей данного размера проводила компания), а крупных (свыше 5 млрд руб.) – 0,8. За последние два года ситуация резко переменилась, подчеркнула глава РНПК. Частота средних событий выросла на 10% по итогам 2023 г. – до 4,4. Коэффициент крупных убытков взлетел с 0,8 до этого же значения – 4,4, посетовала Карпова. Среди значимых убытков последних лет – пожары на складе Ozon и в гипермаркете OBI.