РНПК хочет разобраться со своими убытками

РНПК хочет разобраться со своими убыткамиНацперестраховщик не исключает роста тарифов для рынка
Убыточность бизнеса Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) резко возросла за последние два года, заявила председатель правления организации Наталья Карпова в ходе конференции по перестрахованию, передает корреспондент «Ведомостей»: такая ситуация не устраивает компанию. Нацперестраховщик намерен изменить положение и не исключает роста тарифов, отметила Карпова.
РНПК стала гораздо чаще проводить крупные выплаты, рассказала Карпова. В 2017–2021 гг. коэффициент средних убытков (от 1 млрд до 5 млрд руб.) был равен 4 (показатель демонстрирует частоту таких прецедентов – чем он выше, тем больше платежей данного размера проводила компания), а крупных (свыше 5 млрд руб.) – 0,8. За последние два года ситуация резко переменилась, подчеркнула глава РНПК. Частота средних событий выросла на 10% по итогам 2023 г. – до 4,4. Коэффициент крупных убытков взлетел с 0,8 до этого же значения – 4,4, посетовала Карпова. Среди значимых убытков последних лет – пожары на складе Ozon и в гипермаркете OBI.