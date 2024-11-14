Сбербанк и Т-банк пожаловались на нехватку мощностей для дата-центров

Сбербанк и Т-банк пожаловались на нехватку мощностей для дата-центровНайти новые площадки крупным заказчикам становится все сложнее
Сбербанк и Т-банк пожаловались на проблемы с поиском территорий для строительства центров обработки данных (ЦОД), необходимых в том числе для развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ), и на нехватку свободных мощностей. Об этом 13 ноября заявили их руководители на конференции «Сбера» «FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры».
Если раньше Сбербанк строил дата-центры мощностью 40 МВт, и это считалось «очень много», то теперь банк даже не рассматривает для строительства площадки мощностью менее 200 МВт, «а лучше – 300–400 МВт», заявил председатель правления банка Герман Греф. Он сравнил объем мощности в 40 МВт с потреблением среднего по размеру города, а 300–400 МВт – с потреблением блока атомной электростанции.
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