Сбербанк и Т-банк пожаловались на нехватку мощностей для дата-центров

Если раньше Сбербанк строил дата-центры мощностью 40 МВт, и это считалось «очень много», то теперь банк даже не рассматривает для строительства площадки мощностью менее 200 МВт, «а лучше – 300–400 МВт», заявил председатель правления банка Герман Греф. Он сравнил объем мощности в 40 МВт с потреблением среднего по размеру города, а 300–400 МВт – с потреблением блока атомной электростанции.