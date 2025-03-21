«Ингосстрах» судится с Financial Times в Лондоне

«Ингосстрах» в середине марта подал иск к британской газете Financial Times в Высокий суд Англии и Уэльса, узнали «Ведомости» из картотеки. Иск направлен на защиту репутации страховщика, якобы пострадавшей от совместных публикаций Financial Times и датского издания Danwatch о том, что «Ингосстрах» якобы страхует теневой флот России, рассказал собеседник, знакомый с материалами дела. Еще один источник знает, что «Ингосстрах» считает фактически неверной информацию о страховом покрытии ряда судов и в иске требует внести изменения в материалы.