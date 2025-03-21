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«Ингосстрах» судится с Financial Times в Лондоне

Компания намерена защищать репутацию от обвинений в якобы страховании теневого флота
Артем Кульша
«Ингосстрах» защищает репутацию от обвинений Financial Times в страховании теневого флота
«Ингосстрах» защищает репутацию от обвинений Financial Times в страховании теневого флота / Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Ингосстрах» в середине марта подал иск к британской газете Financial Times в Высокий суд Англии и Уэльса, узнали «Ведомости» из картотеки. Иск направлен на защиту репутации страховщика, якобы пострадавшей от совместных публикаций Financial Times и датского издания Danwatch о том, что «Ингосстрах» якобы страхует теневой флот России, рассказал собеседник, знакомый с материалами дела. Еще один источник знает, что «Ингосстрах» считает фактически неверной информацию о страховом покрытии ряда судов и в иске требует внести изменения в материалы.

Пока комментарии об английском процессе преждевременны, сообщил «Ведомостям» представитель «Ингосстраха». «Ведомости» ожидают ответа от Financial Times и лондонской фирмы Enyo Law, которая, как следует из картотеки, представляет страховщика в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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