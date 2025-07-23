Бизнес жалуется на задержки платежей в Омане

Отечественный бизнес жалуется на задержки платежей в крупном оманском банке Sohar International. С июня валюта, отправленная предпринимателем на расчетные счета в Sohar нескольких его не связанных друг с другом компаний, стала зависать на корреспондентских счетах на 3–5 рабочих дней, рассказал «Ведомостям» один из импортеров. Причины, по его словам, банк не озвучивает. Еще один собеседник – платежный агент подтверждает задержки: раньше деньги поступали в среднем за один день. По его наблюдениям, проблемы касаются в основном транзакций в долларах США. Возврат средств, если банк в итоге отказался принять перевод, может длиться неделями, сетует собеседник. Он связывает происходящее с проверками на стороне американских банков-корреспондентов.