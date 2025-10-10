Майнерам не хватает валютных кредитов

Майнерам не хватает валютных кредитовРубли слишком дороги для бизнеса инфраструктурного типа
Российским майнерам сильно не хватает валютных кредитов в отечественных банках с учетом полностью валютной специфики их бизнеса, заявил в ходе сессии на «Финополисе» соучредитель майнинговой группы Algoritm Павел Гудимов, передает корреспондент «Ведомостей». Рублевые кредиты сейчас дорогие, и бизнесу инфраструктурного типа объективно тяжело справляться с двузначными ставками. Под инфраструктурным типом имеется в виду промышленный майнинг – размещение оборудования для добычи криптовалют на специализированных площадках.
«Если хоть кто-нибудь нам даст такой продукт [валютные кредиты], я буду брать просто огромными мегаваттами, сотнями тысяч. Ставку 8-9% я легко переварю», – сказал Гудимов. Банкам проще, чем любому другому юрлицу, доставать валютную ликвидность из Китая и других стран-партнеров, заметил он.
«Я слышу вас: есть потребность в более дешевых деньгах, в валютном кредите. Я думаю, что можно после дискуссии обсудить какие-то детали. Это не оффер, но в целом готовность сотрудничать по этому направлению», – прокомментировала слова Гудимова комплаенс-директор группы Совкомбанка Марина Бурдонова.
Но помимо крупных инфраструктурных проектов вроде Algoritm, в майнинговой отрасли есть много менее масштабных, которым не требуются по-настоящему большие мощности, констатировала она. В частности, Совкомбанк видит потребность майнеров в небольших кредитах под залог цифровых активов, сообщила Бурдонова. Во всем мире кредитование под залог биткойнов – уже стандартный банковский продукт, «точно знает» она, в России же этот рынок пока только начинает свой путь.
Еще недавно майнеры обращались за финансированием своих проектов в основном к семье и друзьям, потому что банковское средства были им совершенно недоступны, констатировал исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков на «Финополисе». Но чтобы реализовывать по-настоящему крупные проекты, нужен классический финансовый рынок – там сконцентрированы самые большие деньги, заметил он.
Майнинг хоть и ввели в правовое поле в прошлом году, но в регулировании есть определенные пробелы, которые не позволяют банкам «полностью погрузиться» в эту отрасль и заняться ею по-настоящему серьезно, посетовал Аксаков. В первую очередь банки упираются в то, что пока в стране нет легального и понятного механизма реализации намайненных криптовалют, указал он.
Для стабилизации ситуации на отечественном валютном рынке, где участились эпизоды дефицита юаневой ликвидности, банкам целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост кредитования в валюте, призывал ЦБ в сентябре 2024 г.
Потребность банков в краткосрочных юанях вызвана тем, что с конца прошлого года они наращивали валютное корпоративное кредитование, сокращая объем ликвидных активов в юанях, объяснял Центробанк. При этом основным источником фондирования сектора в китайской валюте являются достаточно волатильные депозиты компаний, замечает регулятор: в случае их оттока для балансировки открытой валютной позиции банки вынуждены будут обращаться к биржевым свопам (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем).
Но в связи с сокращением предложения юаней на биржевых свопах со стороны отдельных участников рынка время от времени растут ставки на денежном рынке Мосбиржи. Тогда банки обращаются к свопу с ЦБ, но он не может быть инструментом фондирования валютных активов, а служит механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке, напомнил регулятор.
С тех пор валютизация корпоративных кредитов снизилась с 14,9% до 11,9% в августе этого года. Ставки по рублевым краткосрочным корпоративным кредитам нефинансовым организациям в российских банках по итогам августа 2025 г. достигли 18,7% (-2,5 п. п. м/м), по долгосрочным – 14,6% (-1 п. п. м/м).