Майнерам не хватает валютных кредитов

Майнинг хоть и ввели в правовое поле в прошлом году, но в регулировании есть определенные пробелы, которые не позволяют банкам «полностью погрузиться» в эту отрасль и заняться ею по-настоящему серьезно, посетовал Аксаков. В первую очередь банки упираются в то, что пока в стране нет легального и понятного механизма реализации намайненных криптовалют, указал он.