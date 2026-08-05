Альфа-банку разрешили судиться со структурой Ананьевых на Карибах

Явно ошибочным суд посчитал и мнение о том, что санкции мешают исполнению решения в пользу Альфа-банка. Но наиболее важным выводом, к которому суд первой инстанции тоже не пришел законно, апелляция сочла якобы отсутствие веских аргументов в пользу солидарной ответственности Kipford за причинение вреда в соответствии с законодательством России. «Я считаю, что уважаемый судья совершенно и вопиюще ошибся, придя к этому заключению на промежуточной стадии данного дела», – решил Апелляционный суд. Иностранное право должно быть доказано как факт, но на промежуточной стадии судья первой инстанции даже не заслушал устных показаний экспертов сторон и не провел их перекрестный допрос, констатировал судья.