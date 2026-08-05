Альфа-банку разрешили судиться со структурой Ананьевых на Карибах

Альфа-банку разрешили судиться со структурой Ананьевых на КарибахОн утверждает, что лишился $140 млн в результате сговора
Альфа-банк добился в Восточно-Карибском Верховном суде права продолжить разбирательство со структурой беглых банкиров братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых Kipford Ventures. Об этом «Ведомости» узнали из материалов дела. Российская кредитная организация убедила апелляционное отделение суда, что первая инстанция поспешила с выводом о том, что Kipford не участвовала в сговоре, в результате которого Альфа-банк лишился $140 млн.
В 2017 г. Альфа-банк дал в кредит $140 млн российской горнодобывающей компании «Краснобродский южный» (КБЮ). Ананьевы – конечные бенефициары КБЮ, следует из судебных материалов. Предприятие добывало каменный уголь в Кемеровской области, но в 2019 г. признано несостоятельным. Цель кредита – финансирование сделки по приобретению КБЮ у Ананьевых бизнесменом Дмитрием Усановым.
В 2020 г. Альфа-банк подал в Восточно-Карибский Верховный суд иск к Kipford вместе с ходатайством о всемирном замораживании активов компании, которая зарегистрирована на BVI. Ананьевы – конечные владельцы и контролирующие лица Kipford, говорится в материалах дела.
Банк утверждал, что к заключению кредитного соглашения его побудили «мошеннические заявления». Во-первых, Усанов якобы настаивал, что КБИ является действующим предприятием с потенциалом получения прибыли. Также он обещал внести $45 млн собственных средств в сделку через свою компанию Wolater Ltd. Наконец, в самом кредитном соглашении прописано, что нет обстоятельств, способных оказать существенное негативное влияние на деятельность КБИ, а отчетность компании дает достоверное и объективное представление о ее финансовом положении.
По мнению Альфа-банка, с целью обмана Ананьевы, КБИ и Усанов вступили в сговор, а Kipford участвовала в нем, получив порядка $48,3 млн кредитных средств посредством ряда «окольных» переводов в соответствии с соглашениями об уступке дебиторской задолженности от 2 и 30 октября 2017 г., т. е. незадолго до и вскоре после выдачи спорного кредита.
В декабре 2020 г. Восточно-Карибский Верховный суд удовлетворил ходатайство Альфа-банка и арестовал активы Kipford. Но в ноябре 2021 г. это постановление отменено: судья посчитал, что у банка нет веских оснований для обвинения Kipford в мошенничестве. К тому же, решил суд, подпадание Альфа-банка под международные санкции якобы в значительной степени препятствует замораживанию активов ответчика по его просьбе.
Альфа-банк безуспешно обжаловал это решение в апелляционном суде, а в январе 2022 г. возбудил в первой инстанции новое дело против Kipford на основании тех же фактов. Банк обвинил Kipford в соучастии в противоправном сговоре с целью обмана в соответствии с российским законодательством (ст. 1064 и 1080 ГК). С точки зрения банка, компания действовала согласованно и с общим намерением с другими участниками предполагаемого сговора и внесла по крайней мере некоторый вклад в причинение ему вреда. Одновременно Альфа-банк подал второе ходатайство о всемирном замораживании активов Kipford в размере $165,7 млн.
В том же месяце суд объединил первоначальное и новое дела, а в феврале 2024 г. вынес решение по объединенному иску: ходатайство Альфа-банка о заморозке активов отклоняется, рассмотрение дела приостанавливается до дальнейшего распоряжения. Судья посчитал, что нет убедительных оснований для обвинения Kipford в солидарном причинении вреда Альфа-банку в соответствии с российским законодательством. В частности, ни одно из противоправных действий, на которые ссылается банк, не является действием Kipford, решил суд. Кроме того, санкции действительно являются «сильным аргументом» против замораживания активов по просьбе истца, поскольку такое решение суда якобы неисполнимо, сделал вывод судья.
Альфа-банк подал жалобу на это решение в марте 2024 г., а 29 июля 2026 г. Апелляционный суд ее удовлетворил. Право на доступ к правосудию в правильном понимании и применении означает, что постановление суда, вынесенное на промежуточной стадии и равносильное, как в данном случае, бессрочному приостановлению разбирательства, является недопустимым посягательством на соответствующее право стороны, подчеркнула инстанция. «Основополагающее право на доступ к правосудию включает в себя не только возможность открыть дверь суда, начав разбирательство, но и право на вынесение решения», – констатировал судья.
Явно ошибочным суд посчитал и мнение о том, что санкции мешают исполнению решения в пользу Альфа-банка. Но наиболее важным выводом, к которому суд первой инстанции тоже не пришел законно, апелляция сочла якобы отсутствие веских аргументов в пользу солидарной ответственности Kipford за причинение вреда в соответствии с законодательством России. «Я считаю, что уважаемый судья совершенно и вопиюще ошибся, придя к этому заключению на промежуточной стадии данного дела», – решил Апелляционный суд. Иностранное право должно быть доказано как факт, но на промежуточной стадии судья первой инстанции даже не заслушал устных показаний экспертов сторон и не провел их перекрестный допрос, констатировал судья.
По этим причинам апелляция постановила назначить объединенное дело для ускоренного рассмотрения другим судьей, а также арестовала активы Kipford в размере $142 млн.
«Ведомости» направили запрос в Альфа-банк. Связаться с Kipford не удалось.