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Дочь совладельца «Фосагро» судится с новыми собственниками своей роскошной яхты

Alfa Nero купили основатели турецкой Yildirim Group, выяснили детективы Юлии Гурьевой-Мотлохов
Артем Кульша
Юлия Гурьева-Мотлохов судится за Alfa Nero уже в трех юрисдикциях – в России, США и на Антигуа и Барбуде
Юлия Гурьева-Мотлохов судится за Alfa Nero уже в трех юрисдикциях – в России, США и на Антигуа и Барбуде / Alf van Beem

Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего, Юлия Гурьева-Мотлохов, вычислила новых владельцев своей роскошной яхты Alfa Nero, якобы незаконно экспроприированной и принудительно проданной на Антигуа и Барбуде, и подала на них в суд в России. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.

Сейчас Alfa Nero, как выяснили нанятые Гурьевой-Мотлохов детективы, принадлежит братьям Роберту Юкселю и Али Ризе Йылдырымам, совладельцам турецкого строительного и судоходного конгломерата Yildirim Group, говорит Югай. Йылдырымы не могли не знать, что покупают незаконно изъятое имущество, учитывая широкую огласку истории, уверен он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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