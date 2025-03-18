Дочь совладельца «Фосагро» судится с новыми собственниками своей роскошной яхты

Дочь совладельца «Фосагро» судится с новыми собственниками своей роскошной яхтыAlfa Nero купили основатели турецкой Yildirim Group, выяснили детективы Юлии Гурьевой-Мотлохов
Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего, Юлия Гурьева-Мотлохов, вычислила новых владельцев своей роскошной яхты Alfa Nero, якобы незаконно экспроприированной и принудительно проданной на Антигуа и Барбуде, и подала на них в суд в России. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.
Сейчас Alfa Nero, как выяснили нанятые Гурьевой-Мотлохов детективы, принадлежит братьям Роберту Юкселю и Али Ризе Йылдырымам, совладельцам турецкого строительного и судоходного конгломерата Yildirim Group, говорит Югай. Йылдырымы не могли не знать, что покупают незаконно изъятое имущество, учитывая широкую огласку истории, уверен он.
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