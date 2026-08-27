У владельцев iPhone пока не будет возможности пользоваться цифровым рублем

Проблемы начинаются с момента загрузки приложения на проверку перед официальной публикацией в AppStore, говорит один из собеседников: цифровой рубль требует российских криптостандартов, которые сами по себе являются маркерами, что «это государственная финансовая инфраструктура РФ», а не обычный SDK эквайринга (готовый набор инструментов и библиотек, который позволяет быстро встроить прием платежей в мобильное приложение. – «Ведомости»). Также приложение должно обращаться к инфраструктуре платформы ЦБ (отдельный домен/API Банка России), которых нет ни у одного легитимного игрового или утилитарного приложения, если банки маскируются под них, добавляет он. В итоге если раньше приложение банка могло провисеть для скачивания хотя бы несколько часов – а если повезет и сутки, – то с такой «начинкой», как цифровой рубль, его даже не получается загрузить в библиотеку.