У владельцев iPhone пока не будет возможности пользоваться цифровым рублем

У владельцев iPhone пока не будет возможности пользоваться цифровым рублемБанки не могут загрузить в AppStore обновленные приложения, через которые открываются счета
Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложения банков 1 сентября. По последним данным «Ведомостей», у банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. Об этом рассказали два знакомых с ситуацией собеседника в финансовых организациях и один среди разработчиков приложений, об этом также знает собеседник в крупном банке.
С 1 сентября в России официально войдет в обращение цифровой рубль – третья форма нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Граждане смогут открывать счета в цифровых рублях через приложения своих банков – эту возможность должен предоставить 21 банк, признанный ЦБ значимым на рынке платежных услуг. Среди них все крупные: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и др.
На вопрос, смогут ли пользоваться цифровыми рублями владельцы гаджетов с операционной системой iOS, Банк России ответил на своем сайте так: «Смогут, если на их мобильном устройстве с такой операционной системой будет актуальная версия мобильного приложения банка, поддерживающая функционал цифрового рубля». Уточнить возможности мобильного приложения ЦБ советует у своего банка.
Также три банка – ВТБ, РСХБ и «Россия» – указали, что цифровой рубль будет доступен клиентам в мобильных приложениях на Android, не упоминая про iOS. РСХБ сообщил 27 августа, что его клиенты с 1 сентября получат доступ к цифровому рублю через мобильное приложение на Android. В ВТБ клиенты смогут по желанию открыть счет в цифровых рублях в приложении «ВТБ онлайн» версии 20.16 и выше для Android, в банке «Россия» – в мобильном приложении ABR Direct (версия для Android), сказали «Ведомостям» их представители.
В чем проблема
Проблемы начинаются с момента загрузки приложения на проверку перед официальной публикацией в AppStore, говорит один из собеседников: цифровой рубль требует российских криптостандартов, которые сами по себе являются маркерами, что «это государственная финансовая инфраструктура РФ», а не обычный SDK эквайринга (готовый набор инструментов и библиотек, который позволяет быстро встроить прием платежей в мобильное приложение. – «Ведомости»). Также приложение должно обращаться к инфраструктуре платформы ЦБ (отдельный домен/API Банка России), которых нет ни у одного легитимного игрового или утилитарного приложения, если банки маскируются под них, добавляет он. В итоге если раньше приложение банка могло провисеть для скачивания хотя бы несколько часов – а если повезет и сутки, – то с такой «начинкой», как цифровой рубль, его даже не получается загрузить в библиотеку.
При проверке на стороне Apple ее специалисты видят кусок кода, который связан с российским ЦБ, и понимают, что приложение может принадлежать российскому банку, подтверждает собеседник из числа разработчиков приложений. Поскольку большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, то Apple сразу отклоняет публикацию приложения, отмечает он.
Apple сверяет не уровень защищенности кода, а его происхождение и принадлежность – кто собирал приложение, с какого Mac, какие Apple ID и криптографические ключи разработчика использовались, совпадает ли код с ранее заблокированными сборками, какие сетевые запросы делает приложение, перечисляет руководитель отдела разработки IT-компании EvApps Дмитрий Ентин. Если признаки конкретного санкционного банка, например, находят в комментариях к коду, приложение снимают, а иногда банят весь аккаунт разработчика целиком, объясняет он. Но это результат анализа косвенных признаков, а точный механизм Apple не раскрывает, указывает он.
Впрочем, волна удалений в 2022–2026 гг. прямо привязана к пакетам санкций ЕС и США, т. е. это внешнее ограничение на уровне комплаенса Apple, а не оценка «технической начинки» самого приложения, считает эксперт. В приложении также есть обращение к серверам и сервисам, которые используют сертификаты ФСБ и ЦБ, т. е. Apple может увидеть, куда приложение обращается, предупредил он.
Кроме того, продолжает Ентин, интерфейс работы с цифровым рублем встроен не в отдельное приложение ЦБ, а в раздел «Цифровой рубль» внутри приложения обслуживающего банка. То есть блокировка касается не какого-то специального модуля цифровой валюты, а самого банковского приложения целиком – цифровой рубль лишь одна из его функций, отмечает эксперт. Из 12 системно значимых банков, обязанных подключить цифровой рубль с 1 сентября, значительная часть именно те, чьи iOS-приложения уже удалены или периодически удаляются из AppStore, говорит Ентин. Поэтому проблема реальна для заметной доли пользователей iPhone, но опять же связана в целом с доступностью приложения, а не работой цифрового рубля, говорит он.
Доступ к платформе цифрового рубля для пользователей iOS действительно пока ограничен, признает источник в одной из финансовых организаций. Причина связана с требованиями Банка России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), которые предъявляются к мобильным приложениям для работы с цифровой валютой. Согласно действующим нормам ЦБ, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты. Для веб-версий такая задача решается с помощью сертифицированного СКЗИ «Криптопро», которое уже применяется в корпоративном и государственном секторах. Для мобильных устройств на Android также есть технические решения, прошедшие необходимую сертификацию, говорит он.
Есть ли выход
Пока отсутствует сертифицированное СКЗИ, которое одновременно соответствовало бы требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в адаптивные мобильные версии и нативные приложения для iOS, говорит собеседник в одной из финансовых организаций. Технически реализовать работу с цифровым рублем на этой платформе без такого решения невозможно – именно поэтому функционал на iOS временно недоступен, указывает он. По мере появления соответствующих сертифицированных продуктов и их согласования с регулятором доступ для пользователей iOS будет обеспечен в установленном порядке, уверен собеседник. Банк России и участники рынка ищут решения, которые позволят распространить функционал на все мобильные платформы, надеется он.
К 1 сентября проблема с обновлением банковских приложений, поддерживающих цифровой рубль, точно не решится, но когда-нибудь банки придумают выход, считает собеседник среди разработчиков приложений.
Для тех владельцев iPhone, которые за несколько прошедших с 2022 г. лет не завели второй телефон на Android для банковских сервисов, вариантом может быть установка приложения непосредственно в офисе своего банка, допускает председатель ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Раз для традиционных банковских приложений это рабочая схема, то можно попробовать ее для приложений с цифровым рублем, рассуждает он. С таким вариантом согласен собеседник среди разработчиков приложений: сотрудник в офисе или курьер от банка могут через «шнурок» установить последнюю версию банковского приложения. Ряд кредитных организаций также настроили возможность открывать цифровые кошельки и использовать цифровой рубль в веб-версиях мобильных банков и на стационарных компьютерах, знает он.
Apple также 26 августа закрыла возможность установки удаленных из AppStore приложений через программу iMazing. Раньше с ее помощью можно было вернуть приложения российских банков, если они уже скачивались с нужного Apple ID. После истории с iMazing возможности установить на iOS приложения санкционных банков практически отсутствуют, категоричен ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По факту остается только возможность заходить в личный кабинет банка через веб-интерфейс. Кроме того, случаются короткие окна доступности, когда банки периодически публикуют приложение под нейтральным названием на несколько часов, пока Apple не удалит его, добавил Ентин.