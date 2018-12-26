Стратегия и инвестиционные идеи на 2019 год

Наступающий год – год не Баффетта, а Сороса. Это время спекулянтов, а не стратегических инвесторов

В канун Нового года каждый из нас подводит итоги года уходящего и составляет планы на год наступающий. Инвестбанкиры подсчитывают прибыль или убытки и определяют стратегические направления для будущих инвестиций.

Расскажу вкратце об основных пунктах своей инвестиционной стратегии на 2019 г. Важное уточнение: это не прогноз и не рекомендации, а рассуждения о том, что нас ждет в ближайшем будущем, как защитить от этого будущего активы и как на нем заработать.

В условиях роста волатильности в мире и усиления экономических и политических противоречий можно предположить: год будет тяжелый и нервный. Для рынка акций это будет время трудных, отнюдь не тривиальных, но весьма интересных спекуляций. Не вполне уверен, что мудрая стратегия buy & hold (покупай и держи) принесет прибыль. Для рынка облигаций, по всей видимости, будут тоже не самые простые времена. Не исключаю, что из-за роста глобальных рисков будет все больше корпоративных дефолтов. И при выборе долговых бумаг кредитные качества заемщиков выйдут на первый план.

Что купить в Америке?

Экономические показатели США впечатляют. ВВП вырос во II и III кварталах на 4,2 и 3,4% соответственно в квартальном выражении. В декабре ФРС несколько ухудшила прогноз роста ВВП в 2018 г. – до 3% с 3,1%, но это все равно выше ожидавшихся ранее 2,8%. В дальнейшем рост начнет замедляться (до 2,3% в 2019 г.), как и инфляция. Безработица же должна стабилизироваться.

Немного пофантазируем и представим, что все пойдет не так и экономика США, высшая точка роста которой на данном этапе уже очевидно пройдена, будет себя чувствовать не так хорошо, как ожидается. В конце концов, темпы роста ВВП еврозоны ощутимо падают: в III квартале – с 2,2 до 1,6% год к году. Америке это не может не аукнуться. Не будем забывать и про высокий госдолг. Очевидно, если состояние экономики ухудшится сильнее, чем ожидается, ФРС придется медленнее повышать ставку. Поднимая ее, Федрезерв стремится накопить запас прочности, чтобы использовать его для оперативного снижения ставки, если появятся сигналы о наступающей рецессии. Но пока ФРС, оценив риски для экономики, прогнозирует в следующем году два повышения ключевой ставки, а не три, как прежде.

Опираясь на описанный выше сценарий более медленного повышения ставки ФРС, делаем вывод: рост фондового рынка США, вероятнее всего, продолжится. Я вовсе не утверждаю, что так и будет. Не исключаю, что обвал продолжится, тем более что гуру технического анализа это предсказывают, и, судя по всему, конец года будет минорным. Но если рост возобновится, то нынешние просадки можно рассматривать как удобную возможность для входа на рынок.

В таком случае, по моему мнению, нужно обращать внимание на сильно просевшие, но качественные бумаги: Apple, Amazon, Electronic Arts, Netflix. Кроме того, если инфляция в США будет ускоряться, то котировки золота обязательно будут расти. И тогда стоит посмотреть на бумаги Barrick Gold и фонда GLD US.

Не забываем – в мире неспокойно, и высока вероятность усиления локальных конфликтов. Какие корпорации в таких условиях максимально зарабатывают? Прежде всего те, кто выполняет оборонные заказы. Поэтому, разумеется, держу в своем инвестиционном портфеле акции американских – похоже, очень востребованных сегодня – оборонных компаний: Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman.

Кроме того, в трудные времена, такие как сегодня, я – адепт компаний, имеющих значительные запасы денежных средств на счетах и незначительную долговую нагрузку, например Apple. Такие компании в случае рецессии или проблем у интересных с технологической точки зрения, но возможно излишне закредитованных корпораций смогут скупить привлекательные активы. В кризис обладатели больших денежных мешков и безграничных кредитных линий имеют колоссальное преимущество перед остальными. Поэтому сегодня, а точнее, в ближайшие год-два Сash is King, вполне возможно, будет лучшей стратегией.

И последнее. Поскольку волатильность во всем, включая финансы и рынки, явно будет возрастать, то инструменты торговли волатильностью, скорее всего, будут очень востребованы. Речь прежде всего о фондах облигаций VXX и TVIX. Эти инструменты вместе с защитными деривативами на индекс S&P 500 и биржевой фонд (ETF) типа SDS должны сегодня (и, по всей видимости, в ближайший год) присутствовать в портфелях осторожных инвесторов. Это позволяет страховать портфель от падений и повышенной волатильности.

Итак, стратегия на 2019 г.: предельная осторожность, отсутствие кредитных плеч, приветствуются вложения в компании с минимальной долговой нагрузкой и максимальным запасом денег, со стабильными заказами, особенно выигрывающие от нестабильности современного мира. Постоянно помним о защитных инструментах, чтобы зарабатывать на возможных просадках и высокой волатильности.

Что купить в России?

Предсказать направление движения российской валюты очень сложно. При профиците бюджета и счета текущих операций, по-прежнему относительно высоких ценах на нефть, огромных резервах более обоснованным выглядит курс в районе 50–55 руб./$, чем 68 руб./$. Если санкционное давление уменьшится (во что я не слишком верю), то совершенно не исключу возвращения курса в первой половине 2019 г. на уровень 62–65 руб./$. Конечно, ситуацию может испортить дешевеющая нефть, но в последнее время рубль не сильно зависит от ее котировок.

Но точно так же с учетом возможных новых санкций, торговых войн, сильных падений на рынке акций США и обвалов валют развивающихся стран я не исключу и довольно сильных разовых движений курса вниз, до 70–75 руб./$. А вот обвал ниже 80 руб./$ мне видится маловероятным.

Нужно учитывать, что санкции трудно прогнозируемы, поскольку европейцы, а еще больше американцы часто решают ими не геополитические, а исключительно внутриполитические задачи. Поэтому, скорее всего, хотя новые ураганные санкции в ближайшее время вряд ли обрушатся, но санкционное давление на Россию будет усиливаться. Его можно сравнить с мягкой удавкой, которая оставляет доступ к кислороду, но мешает дышать, думать, работать.

Так что рубль в предстоящем году будет весьма волатилен. Пример – ситуация с курсом рубля 14 декабря. ЦБ повышает процентную ставку. Скоро конец года и обязательные налоговые платежи корпораций, т. е. гарантирован высокий спрос на рубль. Но нет. Рубль по причине нестабильности на мировых финансовых рынках падает примерно на 0,7%. А если рубль ждет волатильность, значит, на его колебаниях вполне можно и заработать, используя фьючерсные контракты, чтобы хеджировать риски.

Что касается фондового рынка России: очень сложно искать инвестиционные идеи там, где никто из игроков не нацелен на рост капитализации. Если не считать отдельных ситуаций, то я не рассматриваю акции российских эмитентов в качестве нормального инструмента для инвестиций. Отмечу лишь Сбербанк – единственный на данный момент более или менее понятный инструмент. Не думаю, что против него будут введены жесткие санкции. Он главный бенефициар зачистки Центробанком банковского сектора, поэтому его доля на рынке, прибыли и, соответственно, дивидендные выплаты будут расти.

Другое дело российские облигации. В случае укрепления рубля может начаться неплохой рост как в секторе рублевого долга, так и в евробондах. Да и вообще, доходность в рублях 8–9% при инфляции 4–5% весьма привлекательна, и интересными выглядят долги почти всех надежных российских корпораций («Газпрома», «Норникеля», Россельхозбанка, ВЭБа). Поэтому будет интересен биржевой фонд (ETF) на российские евробонды FXRU (номинирован в долларах) и FXRB (с рублевым хеджем внутри).

Резюме: похоже, наступающий год – это год не Баффетта, а Сороса. Год спекулянтов, а не стратегических и долгосрочных инвесторов. Быстро анализируем, быстро думаем, быстро принимаем решения.