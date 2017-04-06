Крона укрепилась после решения ЦБ Чехии отпустить курс

Чешский национальный банк (CNB) принял решение отменить предел, ограничивавший рост кроны. Регулятор уверен, что способен сдержать чрезмерные валютные колебания национальной валюты в дальнейшем. «CNB готов использовать находящиеся в его распоряжении инструменты и при необходимости смягчить потенциальные чрезмерные колебания обменных курсов», – говорится в пресс-релизе Чешского национального банка.

Ограничение было введено регулятором в 2013 г. в рамках борьбы с дефляцией. В течение трех лет национальной валюте не удавалось подняться выше отметки 27 крон за евро.

Как отмечает Market Watch, курс кроны значительно укрепился на фоне решения регулятора. В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже чешская валюта торговалась на уровне 26,69 крон/евро по сравнению с уровнем 27,04 крон/евро в среду вечером.