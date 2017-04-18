Путин предложил ужесточить наказание за мошенничество в сфере предоставления займов

Президент России Владимир Путин считает возможным ужесточение законодательства за мошеннические действия контор в сфере предоставления займов для населения.

«Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных мошеннических контор, полагаю, что необходимо рассмотреть и вопросы ужесточения законодательства в этой сфере», - сказал он на заседании президиума Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей» в Великом Новгороде.

По его словам, главное - предотвращать ситуации, когда «люди, что называется, без разбора берут эти кредиты». «И здесь на первый план выходит информированность граждан, их правовое образование и воспитание культуры потребления финансовых услуг», - сказал президент.

Кроме того, отметил Путин, необходимо подробно разъяснять гражданам, как работает институт банкротства физических лиц, «который открывает возможности для цивилизованного, правового избавления от долговой кабалы».

Он также сравнил банкиров, предоставляющих гражданам потребительские кредиты под гигантские проценты, со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». Ссылаясь на данные Центробанка, президент сообщил, что средний срок использования микрозаймов составляет семь дней, а средняя сумма - 7000 руб.

«Фактическая переплата по такому займу составляет 805 руб. - 11,5% за период выплаты кредита», - уточнил Путин.

«По ряду краткосрочных ссуд на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне - 800% по займу в 30 000 руб. на срок до 30 дней, что составляет более 600 руб. на ежедневное обслуживание такого займа в случае, если заемщик в течение года не выполняет своих обязательств», - подчеркнул президент.

«Действительно, известная бабушка из Достоевского - очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», - заключил он.