Brent торгуется выше $52 за баррель впервые со 2 мая

Цена нефти марки Brent превысила $52 за баррель впервые за две недели. Июльский фьючерс на нефть Brent к 10.38 мск поднялся на 2,28% до $52,03 за баррель. WTI подорожала на 2,35% до $48,99 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия сделают все возможное, чтобы добиться стабилизации рынка нефти, и для этого предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи до конца марта 2018 г. Это объявили в Китае министры энергетики двух стран Александр Новак и Халид аль-Фалих. Ранее говорилось о возможности продления соглашения, заключенного на первое полугодие 2017 г., еще на шесть месяцев, но не на девять.