МВД проверяет факты распространения ложной информации о сбоях в платежных системах

МВД по обращению Роскомнадзора начало проверку по факту распространения ложной информации о сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банков. «МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации», — говорится в сообщении МВД. Имена лиц, возможно причастных к распространению информации, не называются.

Ранее официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что сбой в работе систем Сбербанка не связан с атаками хакеров.

В пятницу вечером клиенты Сбербанка столкнулись с массовыми отказами в проведении операций по пластиковым картам в устройствах сторонних банков. Одновременно не могли совершать операции в устройствах Сбербанка и клиенты других банков. Причину сбоя в Сбербанке не раскрыли.