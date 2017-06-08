Сбербанк стал чемпионом Европы по картам

В прошлом году он обработал больше всех платежей

Секрет карточного фокуса Сбербанка прост: более половины терминалов в магазинах – его Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В 2016 г. Сбербанк занял 1-е место в Европе по количеству обработанных операций по картам в торговых точках, следует из данных The Nilson Report (организация, измеряющая глобальный платежный рынок). За прошлый год в магазинах, которые обслуживает Сбербанк, было совершено 7,5 млрд транзакций (помимо международных платежных систем учитываются данные «Мир» и Про100).

Годом ранее Сбербанк был вторым, но за 2016 г. увеличил число операций на 41%. В исследовании учитывались данные только по России, указывает старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. Согласно The Nilson Report Сбербанк обслуживает 1 млн POS-терминалов в 738 000 магазинов. На него приходится более половины из 1,7 млн терминалов в России (данные ЦБ на конец 2016 г.).

Кирсанова объясняет успех Сбербанка модернизацией оборудования – теперь более 70% его POS-терминалов принимают бесконтактные платежи. такое же объяснение у авторов исследования: развитие бесконтактных технологий и расширение возможностей оплаты картой на транспорте. Вклад транспортных проектов есть, но не столь значительный, говорит Кирсанова: сейчас картами оплачивается более 100 000 поездок в месяц.

Успех Сбербанка обеспечен не столько его масштабом и возможностями (в том числе административными), сколько стратегией перевода клиентов на безналичные расчеты, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В гигантской сети его банкоматов отвлечены огромные суммы наличных, а это большие издержки. Развитие сети по приему карт в регионах требует инвестиций, но позволяет экономить на сокращении банкоматов. Конкурировать со Сбербанком сложно, признают банкиры: он берет с магазинов низкую комиссию, которую другие предложить не в состоянии.

По обороту Сбербанк занимает в Европе лишь 14-е место – $71,4 млрд. Лидер – британская процессинговая компания WorldPay обработала в прошлом году платежей на $369 млрд (по числу операций она вторая, 7,2 млрд).

Место в этой табели зависит от специфики рынка, указывает специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея: в Европе меньше мелких транзакций и ограничен минимальный размер платежа по карте. По его словам, в России средний чек колеблется в районе 500–550 руб. Однако глубину пользования картами лучше отражает оборот, отмечает он.

Кроме Сбербанка в топ-40 по числу платежей вошли «ВТБ 24» (19-е место), а также Газпромбанк и «Русский стандарт» (36-е и 40-е места, их представители на запросы не ответили). В 2016 г. эквайринговый бизнес «ВТБ 24» вырос в 1,5 раза, а доля банка – примерно на 3 п. п., рассказывает вице-президент Алексей Киричек. Банк запустил проекты с рядом крупных клиентов и сделал «комплексное предложение» компаниям малого и среднего бизнеса.

По данным ЦБ, в прошлом году количество безналичных транзакций в России выросло на 42% до 12,3 млрд. Примерно такой же рост был и у Сбербанка, «ВТБ 24» и Газпромбанка. Рост доли безналичных операций по картам продолжится благодаря развитию технологий, в том числе и бесконтактных, отмечала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Рост может быть связан с появлением технологий, которые делают платеж удобнее и понятнее для клиента (Apple, Samsung, Android Pay), указывает Кривошея, кроме того, все начинают понимать выгоды от безналичных розничных платежей.