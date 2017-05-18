Сбербанк до конца года хочет оснастить все карты технологией бесконтактного платежа

Сбербанк рассчитывает в течение 2017 г. оснастить все карточные продукты возможностью бесконтактного платежа, исключением останутся карты моментального выпуска. Как передает ТАСС, это объявила на пресс-конференции старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. По ее словам, переход будет осуществляться и в рамках перевыпуска существующих карт. Для клиента с лета услуга будет бесплатной, добавила она.

Уже с августа текущего года эта технология будет доступна на картах платежной системы «Мир», сообщила топ-менеджер.