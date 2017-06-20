ТАСС: «Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние» объединят страховые активы

Подконтрольная Борису Йордану группа «Ренессанс страхование» договорилась о слиянии со страховыми активами негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» (контролируется «Российскими железными дорогами»), сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в финансовых кругах и один источник на страховом рынке. По словам одного из них, переговоры о сделке находятся в завершающей стадии, но она еще не подписана.

«Страховые активы "Благосостояния" будут объединены под брендом "Ренессанс страхования", в которой НПФ получит долю», – уточнил другой источник агентства. Контрольный пакет в объединенной компании останется у Йордана и его партнеров – Сергея Рябцова и Дмитрия Бакатина.

Йордан по условиям сделки должен будет докапитализировать объединенную компанию. На какую сумму, собеседники ТАСС не сообщили.

Йордан также ведет переговоры с несколькими иностранными инвесторами, добавили собеседники агентства.

В феврале источники ТАСС сообщали, что еще одним инвестором «Ренессанс страхования» может стать американская корпорация Brunswick, но сейчас с ней переговоры уже не идут. Источники «Ведомостей» в феврале говорили, что переговоры Йордана с группой «Благосостояние» идут с 2016 г., но до сделки на тот момент было далеко.

Среди страховых активов НПФ: «СК Благосостояние» (товарный знак Welbi), «Благосостояние общее страхование» и «Интач страхование». «Смысл сделки в том, что НПФ получит долю в хорошей страховой компании с грамотным топ-менеджментом, который сможет ее развивать. Для Йордана это возможность получить новые качественные активы на балансе "Ренессанса", – объясняет один из источников агентства.

О том, что Йордан ищет инвестора для страховой компании, стало известно летом прошлого года. Консультантом по вопросам привлечения финансирования для развития бизнеса выступал Sberbank CIB. Предполагалось, что новый акционер получит долю в кипрской Renins Nonlife (контролирует «Холдинг Ренессанс страхование»). Сумма сделки оценивалась в 5 млрд руб., говорит один из источников ТАСС.