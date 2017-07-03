Ткачев может покинуть наблюдательный совет РСХБ

Вице-премьер России Аркадий Дворкович и заместитель министра экономического развития, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков вошли в список кандидатов для избрания в наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ).

Распоряжение об утверждении кандидатов в наблюдательного совет РСХБ опубликовано на сайте правительства России.

В список кандидатов не вошел министр сельского хозяйства Александр Ткачев, который сейчас возглавляет наблюдательный совет РСХБ.

Остальные семь членов наблюдательного совета банка могут быть в него переизбраны: замминистра финансов РФ Андрей Иванов, представитель РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Денис Морозов, спецпредставитель ГК «Росатом» в Африке Владимир Стржалковский, ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров, предправления РСХБ Дмитрий Патрушев и его советник Олег Богомолов, а также советник директора фонда «Аналитический центр "Форум" Михаил Генис в качестве независимого кандидата.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежат Росимуществу.