Суд 15 августа начнет рассматривать иск «Югры» к Центробанку

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск банка «Югра» к Банку России. Предварительное рассмотрение иска назначено на 15 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на электронную картотеку дел. В суд иск поступил 24 июля. Он был подан от имени бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева: он требует признать незаконными решения и действия Центробанка. «Решения о вводе временной администрации и объявлении моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону», - говорил 25 июля представитель Шиляева ТАСС.

«На момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций. Все операции проходили без задержек, на счетах и в кассах банка находились средства в достаточном количестве», - сообщил Шиляев «Интерфаксу», также через представителя. Он подчеркивал, что «Югра» выполняла все необходимые нормативы. По его словам, суду представлены документы, подтверждающие финансовую состоятельность «Югры».

Агентство «Прогресс», которое занимается pr-сопровождением «Югры» и ее основного владельца Алексея Хотина, сообщало ранее, что ЦБ вправе назначить временную администрацию, если за последние 12 месяцев произошло снижение капитала более чем на 30% и нарушение одного из обязательных нормативов. Ни один из них не был нарушен, утверждал «Прогресс».

10 июля Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением. 20 июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам, несмотря на предостережение Генпрокуратуры. 19 июля надзорное ведомство опротестовало решения ЦБ о вводе временной администрации и моратория в «Югре» и направило гендиректору АСВ и руководителю временной администрации «Югры» Дмитрию Онегину предостережение от выплат страховки вкладчикам рухнувшего банка.

Генпрокуратура посчитала «Югру» финансово устойчивой, ввод моратория незаконным, а выплаты страховки – необоснованными. ЦБ ответил, что его действия соответствовали целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, а также требованиям федеральных законов.