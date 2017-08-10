ЦБ: устойчивость финансовой системы в Крыму не вызывает опасений

Финансовая устойчивость банков в Крыму не вызывает опасений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка России.

«По доступности банковских услуг для населения и предпринимателей республика Крым и Севастополь находятся сейчас на уровне средних показателей по России. Что касается финансовой устойчивости банковских учреждений в регионе, то на сегодняшний день она не вызывает опасений», - отметили в пресс-службе.

В четверг ЦБ для повышения финансовой устойчивости ввел временную администрацию в крымском Генбанке. В качестве инвестора привлечен Собинбанк - дочерняя структура банка «Россия». В ЦБ пояснили, что решение о мерах по поддержке Генбанка принято в связи с тем, что кредитная организация является значимой для Крыма и Севастополя.

В пресс-службе регулятора также отметили, что инвестор Генбанка не запрашивал финансовой поддержки и располагает достаточными собственными ресурсами.