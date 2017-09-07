Нефть Brent торгуется на уровне $53,93 за баррель

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в четверг утром снижается. По данным на 9.37 мск, Brent торговалась на Интерконтинентальной бирже на уровне $53,93 за баррель (-0,501%).

Нефть WTI подешевела на 0,408% до $48,96 за баррель.

Цены на нефть демонстрируют слабое снижение после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана «Харви». Открытие НПЗ, как ожидается, подстегнет спрос на нефть.