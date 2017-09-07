Минфин готовит третий выпуск народных облигаций уже в сентябре

Минфин России может начать размещение третьего выпуска ОФЗ для населения (ОФЗ-н) в сентябре, сообщил в интервью ТАСС директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.

«У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации, и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель», – сообщил Вышковский. «Я думаю, что да», – ответил он на уточняющий вопрос, возможен ли запуск в сентябре. Точный объем третьего выпуска он не назвал. Предыдущие два выпуска были по 15 млрд руб.

Минфин начал размещение первого выпуска ОФЗ-н в конце апреля, он был реализован примерно за месяц. Второй выпуск был запущен 6 июня.

По данным Вышковского, спрос розничных инвесторов на ОФЗ-н стабилизировался на уровне 150 млн руб. в день, а средний чек покупки – около 1 млн руб. «Средний чек покупки сейчас высокий – в районе 1 млн руб. – и, к сожалению, пока не снижается. Покупают состоятельные граждане и вкладывают большие суммы средств просто потому, что это однозначно один из самых интересных на российском рынке инструментов по соотношению риска и доходности. Спрос на бумаги сейчас стабилизировался на уровне 150 млн руб. ежедневно», – сказал Вышковский.