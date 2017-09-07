Рекомендации по акциям: инвестбанки умеренно оптимистично оценивают перспективы Global Ports и «Норникеля»

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость GDR «Норникеля» с $13,1 до $15,84, рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость GDR Global Ports с $4,5 до $5, рекомендация «держать» не изменилась.

Morgan Stanley понизил рекомендацию по акциям «Дикси» с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость – с 280 до 245 руб.

«Сбербанк CIB» начал анализ акций группы ПИК с прогнозной стоимостью 365 руб. и рекомендацией «покупать».