Акции банка «ФК Открытие» дорожали на 7,6% на новостях о кредитной линии ЦБ

В ходе торгов на Московской бирже обыкновенные акции банка «ФК Открытие» дорожали почти на 7,6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Максимальная стоимость одной акции сегодня составляла 1234 руб., минимальная — 1050 руб.

По данным на 11.42, обыкновенная акция банка «ФК Открытие» стоила 1153 руб. (+0,52%).

Рост произошел на фоне новости о решении Центробанка предоставить «ФК Открытие» кредитную линию на 1 трлн руб. Регулятор 29 августа объявил о намерении войти в капитал банка в качестве основного инвестора, чтобы оказать ему финансовую поддержку. С 30 августа в «ФК Открытие» начала работу временная администрация.