Финансы

Новости

В Госдуму внесен законопроект о порядке выплаты долгов по потребительскому кредиту

Правительство внесло в Госдуму законопроект об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту. Как сообщил 17 октября сайт кабмина, соответствующее распоряжение было подписано 14 октября. Поправки разработаны Минюстом.

Если заемщик произвел платеж по договору потребительского кредита, но этих денег не хватает для полного исполнения обязательств заемщика, то из этих средств в первую очередь должны погашаться проценты, а потом – основная сумма долга, следует из поправок. В правительстве считают, что это благоприятная для заемщика очередность погашения требований. Принятие такого закона позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Также в законопроекте прописан запрет на изменение этой очередности через соглашение сторон.

Императивный характер нормы об очередности погашения задолженности в правительстве считают самым надежным способом защитить права заемщика, если недобросовестный кредитор может попытаться воспользоваться его недостаточной профессиональной грамотностью.

Сейчас закон о потребкредите предполагает, что из платежа заемщика в первую очередь погашается задолженность по процентам, затем – задолженность по основному долгу, неустойка (штраф, пеня), проценты за текущий период платежей, сумма основного долга за текущий период платежей, другие платежи, предусмотренные российским законодательством о потребительском кредите или договором потребительского кредита.