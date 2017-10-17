Медведев предложил депутатам упростить валютный контроль для физлиц

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В Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности перед акцией сторонников реформ

В центре Киева усилены меры безопасности перед митингом, который несколько партий и общественных организаций хотят провести в поддержку политической реформы на Украине. УНИАН называет эти меры беспрецедентными. «Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции», – написал в Facebook один из инициаторов акции – депутат Рады Мустафа Найем. Два дня назад Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила провокации, которые 17 октября в месте проведения митинга планировали «лидеры отдельных радикально настроенных структур». Сотрудники СБУ пресекли попытки подозреваемых купить два автомата Калашникова и три гранатомета.

Усиленные наряды силовиков еще с ночи оцепили кварталы Верховной рады и администрации президента в Киеве, сообщает УНИАН со ссылкой на теленовости «ТСН.Ранок». На дорогах дежурят патрульные, во дворах тренируются бойцы Нацгвардии. Частично перекрыты улицы Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили, сообщает 112.ua. Общественный транспорт пущен в объезд перекрытых кварталов. В городе пробки.

У здания Рады кроме полицейских дежурят около 500 бойцов Нацгвардии, людей пропускают внутрь после прохода через рамки металлодетекторов.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что, по разным оценкам, на акцию могут прийти до 10 000 человек. Дополнительные ограничения в движении транспорта введены также в связи с официальным визитом президента Мальты.

Организаторы акции хотят добиться ограничения неприкосновенности депутатов, объяснил Найем в блоге на сайте «Украинской правды». Также они требуют создания антикоррупционного суда и изменения избирательных правил. По его словам, такие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения. Также депутат отметил неуместность клише «акция Саакашвили» или «майдан Мустафы Найема» для этой акции, которую он считает особенно ценной в связи с тем, что она объединила «множество разнополярных сообществ – от гражданских организаций до политических партий разного толка». Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили ранее говорил, что поддерживает эти требования и собирается выступить на митинге в Киеве.

Утром этого же дня президент Петр Порошенко внес в Раду поправки в конституцию в статью о неприкосновенности депутатов. «Лигабизнесинформ» отмечает, что президент определил статус законопроекта как «неотложный».