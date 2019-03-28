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«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком

«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.

В настоящее время через «Яндекс.Деньги» можно делать покупки и переводы в валюте только через рублевые счета с конвертацией. Новая опция позволит держать деньги на счетах и карте, а также расплачиваться еще десятью иностранными валютами: долларами США, евро, фунтами стерлингов, иенами, юанями, белорусскими рублями, тенге, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми.

Возможность будет платной. Размер платы за подключение опции будет определен по итогам пилота. Мультивалютные платежи предусматривают кэшбек. Как обещает «Яндекс.Деньги», в рамках услуги будет выгодный курс обмена валют, близкий к биржевому. Услуга не предусмотрена для анонимных кошельков.

Зарабатывать компания собирается на доходах интерчейнджа, который банк-эквайер платит сервису за то, что клиент оплачивает товары и услуги по его карте. В меньшей степени доход будет приносить абонентская плата.

Первое время услуга будет работать в тестовом режиме: клиенту нужно подать заявку, чтобы ею воспользоваться. Позже она станет доступна всем, кто пройдет идентификацию, предоставив свои паспортные данные.