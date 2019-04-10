UC Rusal может разместить облигации на российском рынке
UC Rusal планирует выход на российский рынок облигаций, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы для инвесторов. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в одном из банков.
По информации агентства, встреча с инвесторами состоится в пятницу, 12 апреля, в Москве. Организаторами размещения выступят банк «Открытие», «ВТБ капитал», Газпромбанк и Московский кредитный банк. Представитель UC Rusal отказался от комментариев.
UC Rusal технически готова к размещению, поэтому может выйти на рынок России уже весной, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Объем размещения составит не менее 10 млрд руб.
Последний раз UC Rusal выходила на внутренний рынок в апреле 2016 г. Эмитентом выступил «Русал Братск», разместивший облигации объемом 10 млрд руб. с офертой через три года по ставке 12,85% годовых.
В прошлом году UC Rusal и ее на тот момент основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции. Условием их снятия было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании, что было выполнено. В январе этого года минфин США снял санкции с UC Rusal. Это решение стало прецедентом – до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с американскими властями.