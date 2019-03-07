Дерипаска получил последнее вознаграждение в UC Rusal

За работу в совете директоров в прошлом году компания выплатила ему более $4,5 млн

Андрей Махонин / Ведомости

Всего на вознаграждение совету директоров за 2018 г. UC Rusal направила $14,9 млн, следует из отчета компании. 31,5% этой суммы пришлось на вознаграждение Олегу Дерипаске. За чуть более чем полгода бизнесмену было выплачено $4,68 млн, следует из отчета. Это на 23,4% меньше, чем за весь 2017 г., когда Дерипаска за свою работу в совете директоров компании получил $5,8 млн.

Бизнесмен входил в состав директоров UC Rusal с 2003 г. 26 июля 2018 г. акционеры En+ (владеет 48% UC Rusal) на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который бенефициар группы Олег Дерипаска и ранее назначенные им представители не вошли. Это было одним из пунктов плана лорда Грегори Баркера по выводу UC Rusal из-под санкций. В списке членов совета директоров UC Rusal, опубликованном 15 февраля 2019 г., Олега Дерипаски также нет.

Минфин США 6 апреля 2018 г. ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Среди попавших в лист SDN оказался Олег Дерипаска. В список попал он сам и восемь его компаний. Включение в SDN-list предполагало запрет для американских граждан на работу с фигурантами списка, а резиденты других стран сами рисковали попасть под вторичные санкции за существенные операции в пользу компаний из списка. В результате многие зарубежные компании одна за другой стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal.

В течение всего 2018 г. сроки вступления санкций по отношению к En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – крупнейшим активам бизнесмена – неоднократно переносились. 19 декабря были объявлены условия, на которых минфин США готов вывести первые три из них из под санкций. Ключевое – Дерипаска должен отказаться от контроля над этими компаниями.

По условиям вывода активов бизнесмена из-под санкций он лишился контроля в компании. Доля Дерипаски сократилась ниже контрольной: его пакет в En+ сократился с 70 до 44,95%). Это произошло за счет того, что швейцарский трейдер Glencore получил 10,55% акций группы в обмен на 8,75% UC Rusal, а ВТБ перешла часть принадлежащих Дерипаске акций En+, заложенных в госбанке (до этого банк уже владел 9,62% акций компании).

Право голоса по полученным ВТБ бумагам, а также по акциям, которые Дерипаска отдает благотворительному фонду, будет передано «независимой третьей стороне». В итоге Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+. Советы директоров стали преимущественно независимыми – в них вошли граждане США и Евросоюза, не связанные деловыми или личными отношениями с бизнесменом.

Сегодня En+ стоит на Лондонской фондовой бирже $5,12 млрд. Таким образом, пакет Олега Дерипаски стоит порядка $1,7 млрд. Представитель бизнесмена подтвердил, что он больше не будет получать вознаграждение в UC Rusal.