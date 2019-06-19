Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Кипрская Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой является председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала 5,8% акций банка «Зенит», выйдя из капитала кредитной организации, говорится в сообщении на сайте банка.
Новым владельцем такого же пакета стал Александр Тищенко, он является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти». Он также занимает пост старшего вице-президента банка «Зенит». Как отмечает «Интерфакс», Тищенко подтвердил покупку доли в банке, но не стал раскрывать условия сделки.
Тищенко отметил, что в «Татнефти» отвечает за развитие банковской группы «Зенит», поэтому считает хорошей идеей личные инвестиции в акции банка. «Татнефть» – контролирующий акционер банка, вместе с дочерней Tatneft Oil AG она владеет 71% уставного капитала кредитной организации. Лисин являлся владельцем доли в 14,4% акций «Зенита» в 2007 г., но постепенно снижал долю.