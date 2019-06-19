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Сбербанк запустил доставку посылок

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка. Она уточнила, что пока посылки можно будет отправить из трех отделений в Москве.

Вопрос «масштабирования проекта» будет рассматривать по итогам пилота, отметила пресс-служба кредитной организации. Партнеры Сбербанка — платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратор проекта — гендиректор компании «Сбер Логистика» Сергей Малышев, который ранее был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

О том, что Сбербанк запустит доставку посылок, ранее написал vc.ru со ссылкой на сообщение Shiptor, которое позже было удалено. В сообщении компании говорилось, что посылку в рамках пилота можно будет отправить из трех московских отделений — на Марксистской и Старокачаловской улицах и Петровском бульваре.

Цена составит 99 руб. для грузов весом до 5 кг и 199 руб. — для грузов от 5 до 10 кг. Оплату можно будет совершить в приложении Shiptor или в отделении Сбербанка. Срок доставки — от одного дня, не считая дня отправки, отмечалось в сообщении.