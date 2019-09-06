Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте

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Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

По его словам, 12 помилованных россиян уже доставили из мест отбытия наказания в пункт сбора лиц для последующего обмена. «Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена», – сказал Рыбин.

По его словам, из списка для обмена только один россиянин до сих пор не привезен в пункт и указа о его помиловании тоже нет. «Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения... Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать», – отметил Рыбин. Отказ в выдаче Гаджиева может осложнить ситуацию.

В середине июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова обменялись списками заключенных, об обмене которых может идти речь. В списке Денисовой было 150 фамилий, в списке Москальковой – 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила о подготовке обмена по формуле «35 на 35».

В пятницу, 6 сентября, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что переговоры с украинской стороной завершаются, обмен будет масштабным.

Россиянин Руслан Гаджиев на юго-востоке Украины воевал на стороне ополчения, в январе 2015 г. он попал в плен. В 2017 г. Артемовский городской суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима за убийство украинских военных в зоне АТО.