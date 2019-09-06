Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас он находится на согласовании в Минтруде. «В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», – сообщили в пресс-службе Минфина.
В законопроекте прописан порядок присоединения граждан к системе накоплений. Документом предусматривается гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Благодаря законопроекту россияне смогут присоединить накопления из системы ОПС к гарантированному пенсионному продукту.
Целью законопроекта является создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, развитие корпоративных пенсионных программ.
Ранее, 2 сентября РБК сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм расчета порога пенсионных накоплений. В частности, повысить пороговую сумму, ниже которой пенсионер получит всю сумму накопленной пенсии разово, а не в виде ежемесячных выплат. Письмо с соответствующим предложением фонда Минтруд разослал заинтересованным министерствам для обсуждения, отмечало издание.