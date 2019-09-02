Реформу пенсионных накоплений может спасти софинансирование

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Правительство и Центробанк предлагают запустить новую пенсионную систему. Единственный известный на сегодня факт – она будет полностью добровольной, автоматического включения граждан не предусматривается. «Основное в нем (законопроекте) будет – отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению в систему», – сказал замминистра финансов Алексей Моисеев на мероприятии Мосбиржи.

Ранее, еще при анонсировании системы ИПК, мы проводили подсчеты: при автоподписке в ней в первые годы участвовало бы около 10 млн человек – работники средних и крупных предприятий. А при отказе от автоподписки в систему ИПК будет вовлечено не более 1 млн человек.

Между тем, есть один ход, который позволит соблюсти принцип добровольности и одновременно в разы увеличить число участников новой системы. Это софинансирование пенсии.

Результаты софинансирования

В России с октября 2008 г. работает программа государственного софинансирования пенсионных накоплений за счет средств Фонда национального благосостояния. Но сейчас она уже закрыта для вступления. Однако статистики собрано достаточно, чтобы проанализировать результаты программы и сделать выводы.