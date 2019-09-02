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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм расчета порога пенсионных накоплений, пишет РБК. В частности, ПФР выступает за повышение пороговой суммы, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Письмо с соответствующим предложением фонда Минтруд уже разослал заинтересованным министерствам для обсуждения, уточняет издание.

В пресс-службе Минтруда подтвердили содержание письма. По словам представителя ведомства, предложение ПФР было направлено на экспертизу в Центробанк (ЦБ), Минфин, Минэкономразвития, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов. Решение будет принято исходя из интересов россиян, добавил представитель Минтруда. Минфин и ЦБ подтвердил получения письма. Позиция по нему формируется, заявили в пресс-службах ведомств.

Если механизм расчета порога пенсионных накоплений будет изменен, то увеличится доля россиян, которые при выходе на пенсию получат накопительную часть в виде единовременной выплаты, отмечает РБК. Сейчас при выходе на пенсию гражданам выплачиваются пенсионные накопления единовременно только в том случае, если рассчитанная для них накопительная часть пенсии (по состоянию на день назначения) составляет менее 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. На сегодняшний день для назначения такой пенсии гражданину необходимо иметь около 177 000 руб. пенсионных накоплений, подсчитал руководитель аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По данным Росстата, в январе — июне этого года средний размер пенсии в России составлял 14 135 руб.

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