Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Теперь, если клиент по невнимательности оставит снятые деньги в банкомате нового типа, то машина через некоторое время просто заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия.
Пресс-служба Сбербанка также напомнила, что в банкоматы внедрена функция SMS-оповещения клиента, забывшего карту. Это, по данным банка, привело к тому, что клиенты стали забывать карты в банкоматах в два раза реже.
Сбербанк планирует постепенно заменить все традиционные банкоматы на банкоматы-ресайклеры с функцией рециркуляции денег. Они способны использовать для выдачи наличных те купюры, которые ранее были внесены клиентами. Завершить переход на банкоматы нового типа Сбербанк рассчитывает в 2021 г.