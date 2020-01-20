Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст проекта, подготовленного депутатом Владиславом Резником.
Проект принципиально поддерживают в Росфинмониторинге и Федеральной антимонопольной службе и частично в Центробанке, сообщает газета. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ). В частности, исключить из мер такой борьбы «установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений». Такие комиссии банки практикуют, например, за перевод средств с заблокированных счетов.
Проект предусматривает изменения и в закон «О банках и банковской деятельности». При переводе денежных средств от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц размер комиссии согласно тексту законопроекта «не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов».
Тарифы за переводы в пользу физлиц варьируются в пределах от нескольких рублей до нескольких десятков рублей. Но когда суммы переводов превышают значения, установленные самими банками, то они применяют повышенные тарифы. Практика заградительных комиссий банков названа в пояснениях к законопроекту «дискриминационной».