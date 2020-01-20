Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

Проект принципиально поддерживают в Росфинмониторинге и Федеральной антимонопольной службе и частично в Центробанке, сообщает газета. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ). В частности, исключить из мер такой борьбы «установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений». Такие комиссии банки практикуют, например, за перевод средств с заблокированных счетов.