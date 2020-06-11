В работе сервисов Сбербанка произошел сбой

По данным ресурса, в 19.05 мск было зафиксировано 619 жалоб, через 15 минут их число снизилось до 351. Наибольшее число жалоб Downdetector зафиксировал в западной и южной частях России, в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Киров, Пенза, Псков, Смоленск, Самара и др. Большинство клиентов банка (68%) жаловались на проблемы при входе в приложение. Еще 19% пользователей не могли осуществить перевод денег, 12% клиентов сообщали о сбое всех сервисов.