В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях. Сбой произошел после 9 мск, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
Клиенты Сбербанка столкнулись со сложностями при переводе денег, совершении платежей, некоторые не могут войти в приложение. Согласно Downdetector, больше всего жалоб поступало около 10.20 мск, потом их количество начало уменьшаться.
В Сбербанке заявили «Ведомостям», что по техническим причинам небольшое количество клиентов действительно может столкнуться с затруднениями при входе в приложение: «В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку». Банк пообещал устранить проблему в ближайшее время.
В 12.30 мск в пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой устранен: «Все системы работают в штатном режиме».