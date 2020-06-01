В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В Сбербанке заявили «Ведомостям», что по техническим причинам небольшое количество клиентов действительно может столкнуться с затруднениями при входе в приложение: «В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку». Банк пообещал устранить проблему в ближайшее время.