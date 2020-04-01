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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей в тестовом режиме

Спустя полгода после установленного ЦБ срока
Анна Еремина
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба. СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона, ее оператор Центробанк. 

С 31 марта функционал тестируется на ограниченном количестве клиентов, говорит представитель Сбербанка. По его словам, в этот день был совершен первый успешный перевод. В банковских приложениях сострудников «Ведомостей» пока не появилась возможность перевести деньги в Сбербанк через СБП. «После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в Сбербанк Онлайн», — сказал его представитель.

Подключение к СБП обязательно для банков с универсальной лицензией. Системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны были подключиться к системе с 1 октября 2019 г., Сбербанк был единственным, кто этого не сделал в срок.

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