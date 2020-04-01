Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей в тестовом режиме
Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба. СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона, ее оператор Центробанк.
С 31 марта функционал тестируется на ограниченном количестве клиентов, говорит представитель Сбербанка. По его словам, в этот день был совершен первый успешный перевод. В банковских приложениях сострудников «Ведомостей» пока не появилась возможность перевести деньги в Сбербанк через СБП. «После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в Сбербанк Онлайн», — сказал его представитель.
Подключение к СБП обязательно для банков с универсальной лицензией. Системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны были подключиться к системе с 1 октября 2019 г., Сбербанк был единственным, кто этого не сделал в срок.