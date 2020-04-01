Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей в тестовом режиме

С 31 марта функционал тестируется на ограниченном количестве клиентов, говорит представитель Сбербанка. По его словам, в этот день был совершен первый успешный перевод. В банковских приложениях сострудников «Ведомостей» пока не появилась возможность перевести деньги в Сбербанк через СБП. «После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в Сбербанк Онлайн», — сказал его представитель.