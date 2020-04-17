В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номераБанк утверждает, что это их старые контакты
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. Сотрудник «Ведомостей» проверил приложение и нашел там помимо основного номера еще один, которым никогда не пользовался. Другой сотрудник «Ведомостей» не смог получить доступ к этому разделу в приложении.
Знакомый сотрудника издания также обнаружил незнакомый ему номер в качестве дополнительного: «В приложении видно последние четыре цифры номера, и одна из них отличается от цифр моего основного номера». О проблеме он узнал от знакомых, которые столкнулись с такой же ситуацией. В обоих случаях в качестве дополнительных отражались не старые контакты, а схожие номера с разницей в одну цифру. Собеседник «Ведомостей» попытался удалить дополнительный номер, но получил уведомление о том, что это может занять 24 часа. Еще через полчаса сервис стал недоступен.
Еще два клиента банка сообщили «Ведомостям», что обнаружили среди дополнительных контактных номеров свои старые номера.
Сбербанк @sberbank алло. Чьи это номера? три снизу pic.twitter.com/qwWVl0Dypl— Синий трактор (@EmkarAI) April 17, 2020
Пресс-служба Сбербанка утверждает, что эти контакты клиенты указывали ранее при заключении договоров и не уточнили, что они больше не актуальны. В банке подчеркнули, что эти номера нужны только для голосовой связи с клиентом, на них не могут приходить sms от банка и пароли.
«Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении «Сбербанк онлайн» удалить его из профиля», — говорится в сообщении банка. На вопросы о том, с чем связано появление номеров и будет ли банк удалять их из приложения самостоятельно, его пресс-служба не ответила.