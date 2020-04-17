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В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Банк утверждает, что это их старые контакты
Ангелина Кречетова Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. Сотрудник «Ведомостей» проверил приложение и нашел там помимо основного номера еще один, которым никогда не пользовался. Другой сотрудник «Ведомостей» не смог получить доступ к этому разделу в приложении.

Знакомый сотрудника издания также обнаружил незнакомый ему номер в качестве дополнительного: «В приложении видно последние четыре цифры номера, и одна из них отличается от цифр моего основного номера». О проблеме он узнал от знакомых, которые столкнулись с такой же ситуацией. В обоих случаях в качестве дополнительных отражались не старые контакты, а схожие номера с разницей в одну цифру. Собеседник «Ведомостей» попытался удалить дополнительный номер, но получил уведомление о том, что это может занять 24 часа. Еще через полчаса сервис стал недоступен.

Еще два клиента банка сообщили «Ведомостям», что обнаружили среди дополнительных контактных номеров свои старые номера.

Пресс-служба Сбербанка утверждает, что эти контакты клиенты указывали ранее при заключении договоров и не уточнили, что они больше не актуальны. В банке подчеркнули, что эти номера нужны только для голосовой связи с клиентом, на них не могут приходить sms от банка и пароли.

«Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении «Сбербанк онлайн» удалить его из профиля», — говорится в сообщении банка. На вопросы о том, с чем связано появление номеров и будет ли банк удалять их из приложения самостоятельно, его пресс-служба не ответила. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных