В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Знакомый сотрудника издания также обнаружил незнакомый ему номер в качестве дополнительного: «В приложении видно последние четыре цифры номера, и одна из них отличается от цифр моего основного номера». О проблеме он узнал от знакомых, которые столкнулись с такой же ситуацией. В обоих случаях в качестве дополнительных отражались не старые контакты, а схожие номера с разницей в одну цифру. Собеседник «Ведомостей» попытался удалить дополнительный номер, но получил уведомление о том, что это может занять 24 часа. Еще через полчаса сервис стал недоступен.