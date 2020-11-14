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Хуснуллин: объем выданных ипотечных кредитов к концу года составит 3,5 трлн рублей

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Объем выданных ипотечных кредитов к концу 2020 г. составит около 3,5 трлн руб., заявил на брифинге вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«В этом году на сегодняшнюю дату мы уже превысили так называемый рекорд: в стране оформлено ипотечных кредитов на сумму больше 3,3 трлн руб. Самый большой объем ипотеки был в 2018 г. – 3,1 трлн руб. И до конца года, понимаем, что объем будет на уровне 3,5 трлн руб.», — заявил он.

Вице-премьер пояснил, что программой льготной ипотеки воспользовались около 300 000 семей. Всего в стране 1,3 млн семей оформили ипотечные кредиты. Успех программы льготной ипотеки позволил не остановиться стройке по всей России, сохранить около 2 млн рабочих мест и обеспечить порядка 100 млрд руб. в виде налогов, добавил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в мае 2020 г. В рамках программы россияне могут приобрести квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн руб. в остальных регионах России. Программа действует до 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных