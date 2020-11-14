Хуснуллин: объем выданных ипотечных кредитов к концу года составит 3,5 трлн рублей

«В этом году на сегодняшнюю дату мы уже превысили так называемый рекорд: в стране оформлено ипотечных кредитов на сумму больше 3,3 трлн руб. Самый большой объем ипотеки был в 2018 г. – 3,1 трлн руб. И до конца года, понимаем, что объем будет на уровне 3,5 трлн руб.», — заявил он.