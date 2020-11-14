Хуснуллин: объем выданных ипотечных кредитов к концу года составит 3,5 трлн рублей
Объем выданных ипотечных кредитов к концу 2020 г. составит около 3,5 трлн руб., заявил на брифинге вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«В этом году на сегодняшнюю дату мы уже превысили так называемый рекорд: в стране оформлено ипотечных кредитов на сумму больше 3,3 трлн руб. Самый большой объем ипотеки был в 2018 г. – 3,1 трлн руб. И до конца года, понимаем, что объем будет на уровне 3,5 трлн руб.», — заявил он.
Вице-премьер пояснил, что программой льготной ипотеки воспользовались около 300 000 семей. Всего в стране 1,3 млн семей оформили ипотечные кредиты. Успех программы льготной ипотеки позволил не остановиться стройке по всей России, сохранить около 2 млн рабочих мест и обеспечить порядка 100 млрд руб. в виде налогов, добавил он.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в мае 2020 г. В рамках программы россияне могут приобрести квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн руб. в остальных регионах России. Программа действует до 1 июля 2021 г.