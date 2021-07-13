Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Ведомости

Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты иностранным гражданам на приобретение готового и строящегося жилья, строительство дома, покупку загородной недвижимости и гаража, сообщила пресс-служба кредитной организации. Льготные программы на таких клиентов не распространяются.

Услуга доступна иностранцам с зарплатными картами в Сбербанке и соответствующим стандартным требованиям по возрасту и стажу.

«Не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на "ДомКлик" при этом сохраняются. По нашим расчетам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам, независимо от их гражданства», — заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Для подачи заявки иностранцам нужно предоставить паспорт иностранного гражданина, миграционную карту с действующим сроком пребывания на территории России, документ о временной или постоянной регистрации или вид на жительство, а также документ, подтверждающий право на пребывание в России.

Получить ипотеку иностранцы смогут в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Под действие программы подпадают также Архангельская, Вологодская и Калининградская области, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Псковская области, Республики Карелия и Коми.

Земельный участок или жилое помещение с земельным участком иностранцы смогут взять в ипотеку только на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, кроме Кронштадтского района.

При этом Сбербанк не будет выдавать ипотеку гражданам из определенных государств. В этот список входят Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Иран, Конго, Народно-Демократическая республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская республика и Эритрея.

Ранее по теме: Сбербанк возобновил выдачу сельской ипотеки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных