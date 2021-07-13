Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

«Не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на "ДомКлик" при этом сохраняются. По нашим расчетам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам, независимо от их гражданства», — заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.