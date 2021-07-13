Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты иностранным гражданам на приобретение готового и строящегося жилья, строительство дома, покупку загородной недвижимости и гаража, сообщила пресс-служба кредитной организации. Льготные программы на таких клиентов не распространяются.
Услуга доступна иностранцам с зарплатными картами в Сбербанке и соответствующим стандартным требованиям по возрасту и стажу.
«Не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на "ДомКлик" при этом сохраняются. По нашим расчетам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам, независимо от их гражданства», — заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Для подачи заявки иностранцам нужно предоставить паспорт иностранного гражданина, миграционную карту с действующим сроком пребывания на территории России, документ о временной или постоянной регистрации или вид на жительство, а также документ, подтверждающий право на пребывание в России.
Получить ипотеку иностранцы смогут в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Под действие программы подпадают также Архангельская, Вологодская и Калининградская области, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Псковская области, Республики Карелия и Коми.
Земельный участок или жилое помещение с земельным участком иностранцы смогут взять в ипотеку только на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, кроме Кронштадтского района.
При этом Сбербанк не будет выдавать ипотеку гражданам из определенных государств. В этот список входят Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Иран, Конго, Народно-Демократическая республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская республика и Эритрея.