Хуснуллин сообщил о рекордной выдаче ипотеки в первом полугодии
Примерно 936 000 ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 трлн руб. было выдано в России в первом полугодии, что является абсолютным рекордом за данный период в истории рынка страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Можно с уверенностью констатировать, что целый комплекс государственных мер в жилищной сфере позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По сравнению с первым полугодием 2020 г. объем выдачи ипотеки в России вырос на 44% в количественном и на 74% в денежном выражении. В целом устойчивый рост данного вида кредитования продолжается уже 14 месяцев подряд, уточнил Хуснуллин.
Вице-премьер заявил, что за все время улучшить свои жилищные условия смогли миллионы россиян. Причем каждый третий кредит был выдан по программе господдержки.
В июне российские банки выдали 178 000 ипотечных кредитов на сумму 540–545 млрд руб. Это на 40% и 80% больше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом в рамках общефедеральных льготных программ было выдано почти 58 000 ссуд на 213 млрд руб.
В 2020 г. на фоне действия льготных программ банки выдали населению 1,7 млн ипотечных кредитов на рекордную сумму 4,3 млрд руб. При этом общая сумма задолженности граждан по данному виду ссуд к 1 мая достигла 10 трлн руб.