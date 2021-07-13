Хуснуллин сообщил о рекордной выдаче ипотеки в первом полугодии

В июне российские банки выдали 178 000 ипотечных кредитов на сумму 540–545 млрд руб. Это на 40% и 80% больше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом в рамках общефедеральных льготных программ было выдано почти 58 000 ссуд на 213 млрд руб.