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Хуснуллин сообщил о рекордной выдаче ипотеки в первом полугодии

Ведомости

Примерно 936 000 ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 трлн руб. было выдано в России в первом полугодии, что является абсолютным рекордом за данный период в истории рынка страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Можно с уверенностью констатировать, что целый комплекс государственных мер в жилищной сфере позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По сравнению с первым полугодием 2020 г. объем выдачи ипотеки в России вырос на 44% в количественном и на 74% в денежном выражении. В целом устойчивый рост данного вида кредитования продолжается уже 14 месяцев подряд, уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер заявил, что за все время улучшить свои жилищные условия смогли миллионы россиян. Причем каждый третий кредит был выдан по программе господдержки.

В июне российские банки выдали 178 000 ипотечных кредитов на сумму 540–545 млрд руб. Это на 40% и 80% больше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом в рамках общефедеральных льготных программ было выдано почти 58 000 ссуд на 213 млрд руб.

В 2020 г. на фоне действия льготных программ банки выдали населению 1,7 млн ипотечных кредитов на рекордную сумму 4,3 млрд руб. При этом общая сумма задолженности граждан по данному виду ссуд к 1 мая достигла 10 трлн руб.

Ранее по теме: Объем задолженности россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных